台中市議會21日進行臨時會，營建剩餘土石方去化議題引發強烈政壇攻防。台中市長盧秀燕針對內政部國土署官員稱土方為「穢物」等言論，表達嚴正不滿，強調營造業是國家建設與經濟的火車頭，中央應正視全國性去化困局，提出實質解決之道，而非以「污衊」態度冷眼旁觀。議員劉士州指出，國土署竟嗆市府「自己的排泄物自己收」，言論極度不尊重；議員黃佳恬則痛批，中央製造「土石之亂」卻要地方擦屁股。對此，盧秀燕引述業界警告指出，若春節過後問題未解，全台工地將受衝擊，中小型包商恐面臨倒閉潮。都發局長李正偉提出數據反擊，強調土石方是「有價資源」，台中市有近七成（約446萬立方米）出土量為可利用砂石，極具循環經濟價值。然而，中央強推的GPS新制與電子聯單配套極度不熟，目前全市符合國土署標準的車輛僅占13.45%，嚴重不敷所需。針對去化缺口，中市府提出三項訴求：中央應建立跨縣市支援機制、成立「全國性土石方最終去化處理平台」，並針對既有案場給予緩衝機制，以避免工地安全及工期延誤風險。