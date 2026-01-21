房價終於鬆動？ 隨著房市進入盤整期，全台南北樣態呈現驚人落差！根據住商機構最新統計，2025年全台房市正式轉為買方市場，但南二都屋主心態率先軟化，其中台南市議價率達18.3%全台最殺，高雄更出現「以價換量」趨勢；反觀雙北屋主雖面臨銷售期拉長，卻竟然還在硬撐，堅持價格不願輕易讓利。
投資客退場南二都先「軟」！台南開價狂砍18%
住商機構觀察2025年數據發現，受惠於科技題材退燒、投資客退場，南部房市出現明顯的價格鬆動。台南市2025年平均房市議價率擴大至18.3%，相當於屋主開價直接打82折，讓利空間居六都之冠。
高雄市則以16.7%的議價率緊追在後，且值得注意的是，高雄是六都中唯一「銷售天數縮短」的都會區（97.9天）。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，這顯示南部屋主心態較靈活，願意以價換量，在房市盤整期中率先殺出一條血路。
雙北屋主憑什麼硬撐？口袋深、不缺錢
相較於南部的軟化，雙北房市則呈現「死守價格」的僵局。新北市2025年平均房屋銷售天數高達108.5天，等於要賣超過三個半月才能脫手，增幅全台最高；台北市銷售天數也逼近百日。
儘管賣得久，雙北議價空間卻是全台最小（台北13.4%、新北14.2%）。賴志昶指出，雙北屋主多屬高資產族群，手頭資金充裕，加上雙北商業機能強、房價支撐性高，導致屋主寧願慢慢賣也不願低頭，形成「量縮價不跌」的硬撐局面。
第七波信用管制下 專家：買方殺價好時機
針對整體後市，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在央行第七波信用管制與銀行銀根緊縮的環境下，買方市場確立，2025年全台平均議價率已達16.7%。
徐佳馨建議，對於想在南部置產的民眾，現在正是大膽出價、「撿便宜」的最佳時機；而對於雙北購屋族，雖然屋主姿態仍高，但隨著銷售天數持續拉長，庫存壓力終將迫使部分屋主讓步，建議多方比價、耐心等待進場點。
資料來源：住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
