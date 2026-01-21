房價終於鬆動？ 隨著房市進入盤整期，全台南北樣態呈現驚人落差！根據住商機構最新統計，2025年全台房市正式轉為買方市場，但南二都屋主心態率先軟化，其中台南市議價率達18.3%全台最殺，高雄更出現「以價換量」趨勢；反觀雙北屋主雖面臨銷售期拉長，卻竟然還在硬撐，堅持價格不願輕易讓利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
投資客退場南二都先「軟」！台南開價狂砍18%

住商機構觀察2025年數據發現，受惠於科技題材退燒、投資客退場，南部房市出現明顯的價格鬆動。台南市2025年平均房市議價率擴大至18.3%，相當於屋主開價直接打82折，讓利空間居六都之冠
 

▲六都暨全台近年銷售天數與議價率一覽，台南市議價空間達18.3%居六都之冠，相當於開價打82折。（表／住商機構提供）
▲買房談判砍價空間變大了！住商機構整理六都暨全台近年銷售天數與議價率，其中台南市議價空間達18.3%居六都之冠，相當於開價打82折。（圖／住商機構提供）
高雄市則以16.7%的議價率緊追在後，且值得注意的是，高雄是六都中唯一「銷售天數縮短」的都會區（97.9天）。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，這顯示南部屋主心態較靈活，願意以價換量，在房市盤整期中率先殺出一條血路

雙北屋主憑什麼硬撐？口袋深、不缺錢

相較於南部的軟化，雙北房市則呈現「死守價格」的僵局。新北市2025年平均房屋銷售天數高達108.5天，等於要賣超過三個半月才能脫手，增幅全台最高；台北市銷售天數也逼近百日。

儘管賣得久，雙北議價空間卻是全台最小（台北13.4%、新北14.2%）。賴志昶指出，雙北屋主多屬高資產族群，手頭資金充裕，加上雙北商業機能強、房價支撐性高，導致屋主寧願慢慢賣也不願低頭，形成「量縮價不跌」的硬撐局面。

▲國旅總被嫌太貴，為搶救國旅，1111人力銀行特地成立「振興台灣觀光旅宿業促進會」，並公布一份調查結果，顯示上班族普遍認為國內住宿雙人房的合理房價一晚應該落在2867元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雙北地區的房屋銷售天數大幅增加，顯示屋主心態仍較硬，寧願慢慢賣也不願讓步，尤以台北市議價率13.4%，為六都最低。（示意圖／記者葉盛耀攝）
第七波信用管制下　專家：買方殺價好時機

針對整體後市，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在央行第七波信用管制與銀行銀根緊縮的環境下，買方市場確立，2025年全台平均議價率已達16.7%

徐佳馨建議，對於想在南部置產的民眾，現在正是大膽出價、「撿便宜」的最佳時機；而對於雙北購屋族，雖然屋主姿態仍高，但隨著銷售天數持續拉長，庫存壓力終將迫使部分屋主讓步，建議多方比價、耐心等待進場點。

資料來源：住商機構

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
相關新聞

新北房價硬到哭？左岸明珠驚見「郵輪格局」　眾驚：根本大學宿舍

挖地下室2千萬變1億！賴正鎰揭土方之亂實況：房價每坪恐飆漲5萬

房市核彈！土方之亂壓垮中小建商　李同榮示警：房價恐加速硬著陸

買房殺價空間變大了？全台議價率增　徐佳馨：適度讓利成市場共識