美國商務部長盧特尼克近期在台美達成關稅協議後，稱台灣答應5000億美元投資、而且只是頭期款，以及川普任內要把台灣40%半導體供應鏈帶回美國，引發軒然大波。中經院院長連賢明在臉書發表看法，認為外界無須太過擔憂。連賢明針對5000億美元進行拆解，強調台灣談到的是2500億美元民間對美投資，再加上2500億美元政府信用保證；但兩者性質不同，不能直接相加當成投資總額。政府信用保證的角色，是協助或加速民間投資落地，因此台灣真正承諾的投資金額仍是2500億美元。再來談到40%半導體供應鏈移美，連賢明指出，美國在拜登時期晶片法案確實把「先進製程在地化」設成國安目標，比例大約拉到三成；如今盧特尼克多次把目標往上喊到四成、五成，是在強調川普比拜登更有能耐。但他提醒，先進製程在地生產不可能只靠台積電，還包括三星、美光、英特爾等。此外，川普近期接見英特爾執行長，因其2奈米量產傳出進展，另美光也動工號稱千億美元等級的記憶體園區，如果這些業者進度順利，台積電在被要求分攤在地化壓力上反而可能變小。連賢明回顧台積電法說揭露的亞利桑那進度，二廠剛完工準備裝機，預計2027年下半年投產，三廠今年動工，川普任內要量產並不容易，四廠與先進封裝相關建照還在規劃、申請階段，照這個節奏推算，他認為川普任內最可能是完成三個廠，包括一廠4奈米每月生產2萬片，二廠3奈米每月3萬片、預估2027完成，三廠2奈米每月3萬片、最快2028年。而台積電3奈米今年總產能估月20萬片，2奈米今年估月14萬片，且已準備往1.6奈米推進。連賢明直言，再怎麼努力，川普任內台積電先進製程在美國生產占比應該不到15%，與40%的喊話存在明顯落差。連賢明分析，若貿易協議能處理半導體關稅不確定性，並讓赴美設廠的設備、器材享有免稅等安排，對台灣半導體產業降低變數、推動在美生產都會有幫助，「看看韓國這麼緊張，就知道這個貿易協議對台灣半導體業助益不小。」連賢明認為盧特尼克在訪談中不斷把台積電投資金額往上加，又把「台灣半導體搬去美國」講得很滿，是典型談判話術，「很愛吃台灣豆腐」，而且日本、韓國都曾遇到類似情境。但他強調半導體供應鏈極度複雜，要建起來是以十年為尺度，川普任內不可能完成，並認為盧特尼克和川普都是標準的生意嘴，「四十歲以上的男人就剩一張嘴，他都六十五歲了，愛講什麼就講吧，裡子比面子重要。」