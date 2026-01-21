我是廣告 請繼續往下閱讀

▲委顧團新舊任團長交接，由原任鄧連祥團長（左）交接給新任團長廖勝冠（右），南區後備指揮官王之聖監交。（圖／記者莊全成攝，2026.01.21）

為肯定輔導組織長期協力推展後備及國防事務，南區後備指揮部昨（20）日晚於屏東地區辦理「屏東縣地區研究發展委員暨組訓顧問團」115年頒聘暨團長交接典禮，由南區少將指揮官王之聖主持，並在屏東縣後備上校指揮官李中文等重要幹部陪同下進行。典禮特別邀請全國委顧團姜文郎總團長、臺南市地區委顧團吳忠桀團長等貴賓蒞臨觀禮。典禮中，南區指揮官王之聖依序頒發團長、副團長及委顧等共23員聘書，肯定委顧團成員長期投入後備動員、全民國防宣導及各項支援任務的辛勞與貢獻；隨後進行原、新任團長交接儀式，期勉委顧團在原任鄧連祥團長奠定的良好基礎上，在新任廖勝冠團長高度服務熱忱與豐富歷練的帶領下，持續精進運作效能，為國防事務注入穩定力量。王之聖表示，委顧團全體成員於去年度協力執行全社會防衛韌性、人力、物力動員演訓及災害防救等任務，皆能全力以赴、均能圓滿達成目標，特地代表後備指揮部表達由衷感謝與高度肯定。未來期盼屏東縣後備指揮部持續與輔導組織密切合作，落實「軍隊動員、軍民整合、民事協調」三大工作主軸，並整合地方政府與民間資源，深化全社會防衛韌性理念，厚植後備戰力，攜手守護國家安全。