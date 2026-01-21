我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕率領團隊在101一樓拜拜，祈求直播攀爬活動一切順利平安。（圖／賈永婕IG）

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間2026年1月24日上午9點，挑戰徒手攀登高達508.2公尺的台北101，這不僅是全球首次摩天大樓「無保護自由攀登」嘗試，也被視為人類極限運動史上最困難的挑戰之一，並將透過Netflix向全球同步直播。為了本次活動，101董事長賈永婕昨（20）日率領團隊在大樓一樓拜拜，用中、英文雙語向神明祈求挑戰過程平安順利、活動圓滿完成。為迎接徒手爬101的歷史性任務，台北101董事長賈永婕昨日晚間率領團隊在大樓一樓拜拜，這也是台北101第一次用中、英雙語來祈求平安，她難掩忐忑，「我懂。我也知道有風險，我也很緊張，這根本是一個人類史上幾乎不可能的任務。但是，如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、這個瞬間，留在台灣，留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情啊！」接著她率領團隊直呼「幹大事」，為了本次歷史性的創舉感到相當興奮。本次挑戰將透過Netflix向全球同步直播，命名為《赤手獨攀台北101：直播》（又名《摩天大樓直播》），由美國知名主播Elle Duncan擔任主持，並邀請攀岩好手Emily Harrington、科學 YouTuber Mark Rober、職業摔角明星Seth Rollins以及製作人Pete Woods等人共同參與解說與見證。活動尚未開始，已在國際間引發高度關注。現年40歲的霍諾德，是當代最具代表性的自由攀岩家之一，5歲開始接觸攀岩、10歲接受系統訓練，甚至為了專注攀岩而中途輟學，他以「無保護獨攀」聞名全球，2017年徒手攀登酋長岩的壯舉，曾被拍成紀錄片《赤手登峰》，並榮獲奧斯卡最佳紀錄片，奠定其傳奇地位。此次台北101的挑戰難度被外界認為遠超自然岩壁，專家指出台北101外牆結構重複性高、缺乏自然落點，加上全程幾乎垂直，對體能、心理與專注力都是極限考驗。日前已有民眾目擊霍諾德現身台北101行試爬，當時仍配戴安全繩索，屬於正式挑戰前的測試階段，並非實際零裝備攀登。為配合此次活動，台北101也宣布，挑戰當天將暫停觀景台營運，信義區周邊部分道路實施交通管制，鄰近YouBike站點亦將配合暫停服務，呼籲民眾提前留意動線調整，霍諾德的妻子也公開表達支持，表示對丈夫的挑戰「感到驕傲」，並相信他已為此做好萬全準備。