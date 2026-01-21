我是廣告 請繼續往下閱讀

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今（21）日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，彙整4454位全球企業領袖與216位台灣企業領袖的意見，結果發現在川普關稅政策影響下，44%台灣企業領袖視「關稅」為高度威脅，凸顯供應鏈關鍵角色使台灣企業深受國際局勢與貿易政策影響。近4成台灣企業領袖將投資美國，較去年大幅增加12個百分點，以半導體與電子業等產業為主。台灣與美國於2026年1月中旬達成貿易協議，台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原最惠國稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，而台灣承諾將投資美國，擴大供應鏈投資合作。儘管這調查執行期間，台美關稅尚未底定，然而，台灣企業領袖早已開始布局東擴地圖，39%台灣企業領袖將投資美國，較去年調查上升12個百分點。從產業別來看，半導體業、電子零組件業與其他電子業、生技業、金融業等，超過三成企業打算投資美國。不僅台灣，在美國川普關稅及強化本土供應鏈等政策推動下，美國也是全球（35%）與亞太（42%）企業未來1年主要投資的第一大國家。台灣企業投資的前5大國家，除了美國（39%）與中國大陸（33%），排名第3的越南（28%）仍是企業布局的重要選擇。與去年調查相較，泰國雖因政治衝突導致投資意願下降，仍位居排名第四。日本（15%）因半導體供應鏈帶動，成為台灣企業投資第5大國家。台灣企業海外投資意向中，印度和菲律賓也較去年增加。基於供應鏈風險分散與巨大人口紅利，預計投資印度的臺灣企業增加5個百分點；而美國、日本共同成立「呂宋經濟走廊」，也驅動對菲律賓投資意願增加4個百分點。整體而言，東南亞區域仍是臺灣企業跨國投資的重要版圖，超過美國與中國。調查結果也指出，半數（50%）台灣企業領袖預測未來1年全球景氣將提升，與去年調查結果持平。全球企業領袖較樂觀，61%預估景氣提升，20%預估景氣衰退。台灣受惠於AI趨勢延續，經濟成長態勢穩健，63%台灣企業領袖看好台灣經濟前景。人才取得、關稅政策、地緣政治，成為台灣企業前3大關注重點。其中，「關鍵技能人才的取得」（52%）居首位，遠超全球（22%）與亞太（28%）。此外，「網路威脅」是全球（31%）與亞太（39%）企業領袖的重大威脅，高居威脅第一。與去年調查相較，「網路威脅」關注度增加幅度最高，全球與亞太區分別增加7個與16個百分點。對台灣企業來說，「科技顛覆」（37%）是增加幅度最高的威脅，與去年（24%）相較增加超過1成。因應地緣政治風險，無論全球、亞太或台灣，企業最多採取的行動是「強化網路安全」，台灣採取行動的比例（31%）與全球（47%）、亞太（41%）相較有落差。企業因應地緣政治風險的韌性，已從實體擴展到數位，將「地緣政治衝突」視為第3大威脅的台灣企業，行動似乎未跟上重視威脅程度。企業因應地緣政治的實際行動中，21%台灣企業領袖選擇調整供應鏈，高於全球（17%）與亞太區（20%）；18%退出高風險市場，也高於全球（15%），實體疆界的布局固然重要，但地緣政治衝突日益「數位化」，數位疆界的韌性與實體供應鏈布局同等重要。地緣政治不確定性催化下，31%台灣企業增加重大投資，24%縮減投資。不同產業採取不同策略。科技業攻勢明顯，超過4成（44%）增加重大投資可能性，強化供應鏈韌性；能源與公共資源業（43%）、工業製造與服務業（38%）、金融服務業（35%）有超過3成企業鞏固核心業務，精準配置資源於維持營運或尋找替代市場。健康與製藥業（70%）、消費民生業（52%）多數未調整原定重大投資，成長動能主要來自內部研發週期或民生剛性需求。