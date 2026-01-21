我是廣告 請繼續往下閱讀

日本政壇在2026年開始就震盪不已！日本首相高市早苗宣布本月23日解散眾議院，並在2月8日舉行投開票。不過高市早苗提到承諾暫停徵收8%的食品消費稅2年，正持續發酵，並引發各界議論，自民黨內部更流露出不滿聲音。綜合時事通信社、每日新聞等日媒報導，高市早苗在19日宣布將於23日解散眾議院，她在記者會上將消費稅減稅列為其欲推動的政策之一，表示：「飲食類商品在兩年內不列入消費稅課徵對象，這也是我個人的夙願。」儘管她隨即補充會「加速落實的研議」，但相關人士指出：「這種表達方式給人一種『減稅已是既定路線』的強烈印象。」外界認為高市早苗這番言論，是為了在眾議院大選27日進行選舉公告之前，應對在野黨一致要求的「調降消費稅」而做出的妥協。此發言內容極可能跨越了自民黨與日本維新之會的聯合執政協議底線，導致自民黨內部流露出不滿與焦躁的聲音。調降消費稅一直是屬於積極財政派的高市早苗的既定理念。她在去年秋天就任前，曾公開表示「基於國家品格，食品的消費稅應該為0％」，但由於在去年9月的自民黨總裁選舉中，必須獲得主張財政紀律派的副總裁麻生太郎的支持，因此之後便刻意封印這項主張。自民黨在去年7月的參議院選舉中曾強調「無論發生什麼事都不會將調降消費稅列入政綱」。即使在與維新之會的聯合政權協議書中，也僅止於「以消費減稅為視野研議法制化」的保守表述。據悉，自民黨稅制調查會長小野寺五典在記者會前，就曾向官邸提醒「發言內容應遵循聯合協議」。儘管如此，高市早苗在記者會上的發言顯得相當積極。隨著新政黨「中道改革聯盟」提出將食品消費稅率永久降為零，以及各在野黨一致高喊消費稅減稅口號，黨內重量級人士認為，「若只有自民黨維持審慎立場，恐怕會在與在野黨的競爭中落敗」，這樣的危機感似乎促成了高市早苗的表態。自民黨內部也有支持聲音，認為有必要藉此「消滅選戰爭點」。參議院幹事長石井準一在20日的記者會上表示：「領導人更換，政策方向轉向也是可能的。」不過將飲食料品消費稅率降為零，每年約需5兆日圓的財源。在財政惡化疑慮下，長期利率持續緩步上升。黨內資深人士擔心，「一旦調降，就很難真的在兩年後踩煞車」。麻生派相關人士也直言：「首相本不該說出超過聯合執政協議範圍的話。」過去自民黨副總裁麻生太郎對高市早苗頻頻顯露支持態度。當高市早苗「台灣有事」相關言論引發中國不滿，離連祭出反制措施時，麻生太郎指出，雖然「中方說了很多話，但被說幾句的程度還好，目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」，力挺高市早苗的「台灣有事」言論。他當時強調高市早苗「只是以一如既往的態度，具體說明了原本就該做的事，她以這樣的態度去應對，非常令人欣慰。」他又稱讚高市早苗是「自民黨變革的象徵」，擁有超高民調支持率。針對這次眾議院大選，麻生太郎18日受訪時更稱：「大義以後自然會跟上」，認為目前的解散時機非常妥當。他表示：「在政權支持率高的時候解散是常識。這次選舉中經濟政策是必須訴求的重要視點，包括景氣對策、經濟對策及物價對策。」不過麻生太郎長期擔任財務大臣，向來重視財政紀律。若將食品的消費稅率調降為零，每年勢必造成約5兆日圓規模的稅收減少，對財政的衝擊難以避免。高市政權成立後，日圓貶值與國債長期利率上升的趨勢持續，若高市早苗正式高舉消費稅減稅大旗，也有聲音擔憂將對匯市與債券市場造成影響。政府與自民黨預料將審慎評估對市場的衝擊後，再決定最終方針。