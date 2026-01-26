我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通局自1月19日至2月22日，於市政公園展出3公尺高的 Snoopy 與 Olaf 大型氣偶(圖／台中市政府)

▲全台首創「Snoopy造型燈」導入專屬「行人號誌燈」(圖／台中市政府)

走在台中街頭，未來將有 Snoopy 陪你過馬路！台中市政府交通局於1月19日發表「跟著史努比，歡迎安全遊台中」計畫，正式與《花生漫畫》團隊合作，將可愛療癒的史努比及其兄弟姊妹融入城市交通設計。從超萌的「Snoopy 造型紅綠燈」到公車候車亭，全面翻轉冷冰冰的宣導標語，讓交通安全變得輕鬆、友善且極具辨識度，預計將引發全台史努比粉的打卡熱潮。3米高巨型氣偶率先登場，為計畫熱身，交通局自1月19日至2月22日，於市政公園展出3公尺高的 Snoopy 與 Olaf 大型氣偶，並設置多組 FRP 立體裝置與拍照打卡點。交通局長葉昭甫表示，這不僅是國際 IP 的導入，更是交通工程與創意設計的深度結合，邀請市民先來感受「搶先版」的史努比主題區。全台首創「Snoopy造型燈」漫畫走進候車亭，此次計畫亮點包括在市府周邊（台灣大道與文心路口）導入專屬「Snoopy 造型人行號誌燈」，以經典角色站姿取代傳統小綠人。此外，台灣大道沿線將出現「分段式漫畫」公車候車亭，乘客搭乘公車時，可隨著路線移動閱讀完整的史努比故事，讓等車與搭車不再枯燥。交通安全教育從小扎根，除了硬體改造，交通局更規劃將「史努比身影」帶進校園周邊與特定停車場，包括校門口圍牆安全標語更新、彩色停車格塗裝等。葉局長強調，透過 Snoopy 跨世代的親和力，希望能舉辦著色比賽等寓教於樂活動，將交通安全理念自然深化於市民日常，讓台中成為最友善的全齡交通示範城。交通局長葉昭甫說，交通局重視與 Peanuts 團隊密切合作的機會，依據各階段規劃調整細節，確保視覺呈現及公共安全標準同時達到最佳品質。期待2026 年，Snoopy 能陪伴每一位市民穿梭城市、享受便利交通，在可愛中學會安全，在日常中感受城市的溫度。(台中市政府新聞局廣告)