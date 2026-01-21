我是廣告 請繼續往下閱讀

英業達昨日舉行旺年會，董座葉力誠信心發下豪語，表示讓AI再創巔峰，今年AI伺服器再拼兩位數成長，消息激勵今（21）日英業達開盤就不斷走高，早盤一度逼近49.25元漲停價，漲幅超過9%，攻上49元，終場收在46.55元。分析師認為，英業達在同族群中屬於相對低檔的個股，有落後補漲、向上比價的空間，看好最少能站上50元關卡。葉力誠昨日表示，持續站穩AI伺服器大廠供應鏈的角色，展望2026年，期許AI再創巔峰，並喊話AI伺服器再拼雙位數成長。對此，啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》受訪時表示，今日加權指數收盤大跌，觀察AI伺服器族群，緯穎、鴻海、廣達皆跌，緯創、神達也跌，這幾檔之中，今天唯一漲的只有英業達。而英業達是這幾檔個股中，股價最低的，郭憲政說，同一個族群裡面比較低價的個股，會有所謂的比價空間，因此，若以這個狀況來看，英業達後續也還會持續有向上比價空間，指數來到13000點以後，個股會做價位上的調整，漲多會不動，甚至會回檔，而在相對低檔的同一族群個股，會向上拉升，因此，他認為，看好英業達持續向上，股價至少站上50元「應該沒什麼問題」，前高位置則大概會過50.8元附近。郭憲政提到，英業達目前股價落後其他伺服器族群太多，因此會補漲，是很正常的一件事，「水往低處流，資金就是這樣子在跑。」他指出，今天大盤收跌500多點，英業達盤中竟一度漲9%、收盤漲近4%，也就是說，他成為了今天盤面上的指標股，因此，他認為，只要盤中壓回，建議投資人都還是能再進場加碼英業達，沒有問題。