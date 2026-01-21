我是廣告 請繼續往下閱讀

農地改良之土質已明定於農業發展條例施行細則第2條之1

農地不得直接回填營建剩餘土石方，農業部立場不變

有關媒體報導「農地大危機，內政部宣佈，營建剩餘土方可回填農地，重金屬與病原風險恐進餐桌」、「政府放行營建剩餘土石方回填農地，合法掩護非法，助長農地成棄土天堂」，農業部澄清，營建剩餘土石方不得回填於農地，並無修正農業發展條例施行細則第2條之1之情形。農業部表示，農業發展條例施行細則第2條之1已明定，農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，並不因土地所在區位等因素而有不同，亦即不適合種植農作物之物質均不能回填於農業用地，以避免該物質與土壤混雜難以移除，影響農業生產環境。又對於農地整地行為，亦應以挖填平衡為原則，不得以挖除原生土壤，再填入非農業種植土壤之物質方式，俾利農業生產環境之安全。農業部再次強調，營建剩餘土石方內含物質是否安全，仍有疑慮，對於農業發展條例施行細則第2條之1規定農地填土土質之規定，不會改變，即非屬適合種植農作物之土壤，均不得用於農地改良回填於農地，並無開放農地暫置或直接回填營建剩餘土石方，以維護農業生產環境安全。