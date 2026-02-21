我是廣告 請繼續往下閱讀

軍旅出身的蔣介石，英姿颯爽、風流倜儻，要認識女孩子並非難事。1919年，31歲的蔣介石在好友家中結識才13歲的陳潔如，一見傾心，隨即展開熱烈追求。正值荳蔻年華的陳潔如，面對年長自己19歲的蔣介石突如其來的熱情，雖然一度不知所措，卻也逐漸對其產生好感。一開始兩人僅止於書信往來，北伐期間，蔣介石與陳潔如感情迅速升溫，約會、出遊、看戲，形影不離：。「璐」是陳潔如本名，1922年陳炯明叛變，孫中山急電蔣介石回廣東，蔣介石卻耽溺在陳潔如的溫柔鄉當中。陳潔如的醋桶子不小。1924年1月蔣介石帶著姚冶誠與蔣緯國前往廣州，意外引發陳潔如強烈不滿。蔣介石多方設法挽回，甚至一度請辭黃埔軍校職務，返回上海，才化解感情危機。同年4月，他帶著陳潔如赴廣州就任黃埔軍校校長，陳潔如自此以「校長夫人」身分隨行。2年後，蔣介石出任國民革命軍總司令，誓師北伐，從廣州黃沙車站出發的留影中，陳潔如亦赫然在列，對外形同正室。「愛著卡慘死」的蔣介石，在日記中對自己也多所責難。，兩天後又寫道：，愛恨交織的心境表露無遺。但隨著革命地位逐漸鞏固，蔣介石與陳潔如之間的裂痕也愈發明顯。而且自從遇見宋美齡後，情勢急轉直下。蔣介石開始頻頻挑剔陳潔如，指責她「治家無方、毫無教育」，北伐途中更寫信向友人抱怨行李準備不當，並建議勸說陳潔如出國五年「進修」，為自己鋪陳與宋美齡發展關係的空間。1926年11月12日，蔣介石在北伐前線接到陳潔如來信，得知她更換了一間月租72大洋的大房子，當天便在日記中怒寫：1927年9月，陳潔如接受蔣介石安排，搭船前往美國途中，情緒幾近崩潰，多次試圖跳海，皆被隨行人員攔下。原因是她在船上透過無線電，聽見《申報》刊登蔣介石的啟事：未成年就跟了蔣介石的陳潔如，竟被如此割捨，情何以堪。