一代強人蔣介石，28歲開始寫日記，期間共57年不間斷。他的日記不但是海內外史學家研究的重要標的，性格與私生活更是一覽無遺。國史館自2026年1月1日起開放供民眾閱覽，《NOWNEWS今日新聞》爬梳蔣介石日記，帶讀者重新認識蔣介石生命當中，最重要的四個女人。
軍旅出身的蔣介石，英姿颯爽、風流倜儻，要認識女孩子並非難事。1919年，31歲的蔣介石在好友家中結識才13歲的陳潔如，一見傾心，隨即展開熱烈追求。正值荳蔻年華的陳潔如，面對年長自己19歲的蔣介石突如其來的熱情，雖然一度不知所措，卻也逐漸對其產生好感。
一開始兩人僅止於書信往來，北伐期間，蔣介石與陳潔如感情迅速升溫，約會、出遊、看戲，形影不離：「晚，與璐妹並坐汽車，遊覽夜景，以粵難無法解救，聊以寫我憂耳」。「璐」是陳潔如本名，1922年陳炯明叛變，孫中山急電蔣介石回廣東，蔣介石卻耽溺在陳潔如的溫柔鄉當中。
陳潔如的醋桶子不小。1924年1月蔣介石帶著姚冶誠與蔣緯國前往廣州，意外引發陳潔如強烈不滿。蔣介石多方設法挽回，甚至一度請辭黃埔軍校職務，返回上海，才化解感情危機。同年4月，他帶著陳潔如赴廣州就任黃埔軍校校長，陳潔如自此以「校長夫人」身分隨行。2年後，蔣介石出任國民革命軍總司令，誓師北伐，從廣州黃沙車站出發的留影中，陳潔如亦赫然在列，對外形同正室。
「愛著卡慘死」的蔣介石，在日記中對自己也多所責難。「為情魔纏絆，憐耶、惱也；殆無已時」，兩天後又寫道：「既不能捨之，又不肯諒之，大丈夫之於一女子，何情痴乃爾乎」，愛恨交織的心境表露無遺。
為攀宋美齡狠切割陳潔如 蔣逼她出洋開路
但隨著革命地位逐漸鞏固，蔣介石與陳潔如之間的裂痕也愈發明顯。而且自從遇見宋美齡後，情勢急轉直下。蔣介石開始頻頻挑剔陳潔如，指責她「治家無方、毫無教育」，北伐途中更寫信向友人抱怨行李準備不當，並建議勸說陳潔如出國五年「進修」，為自己鋪陳與宋美齡發展關係的空間。1926年11月12日，蔣介石在北伐前線接到陳潔如來信，得知她更換了一間月租72大洋的大房子，當天便在日記中怒寫：「招搖敗名，年少婦女，不得放縱也」。
1927年9月，陳潔如接受蔣介石安排，搭船前往美國途中，情緒幾近崩潰，多次試圖跳海，皆被隨行人員攔下。原因是她在船上透過無線電，聽見《申報》刊登蔣介石的啟事：「民國十年，元配毛氏，與中正正式離婚。其他二氏，本無婚約，現已與中正脫離關係。現在除家有二子外，並無妻女。」未成年就跟了蔣介石的陳潔如，竟被如此割捨，情何以堪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一開始兩人僅止於書信往來，北伐期間，蔣介石與陳潔如感情迅速升溫，約會、出遊、看戲，形影不離：「晚，與璐妹並坐汽車，遊覽夜景，以粵難無法解救，聊以寫我憂耳」。「璐」是陳潔如本名，1922年陳炯明叛變，孫中山急電蔣介石回廣東，蔣介石卻耽溺在陳潔如的溫柔鄉當中。
陳潔如的醋桶子不小。1924年1月蔣介石帶著姚冶誠與蔣緯國前往廣州，意外引發陳潔如強烈不滿。蔣介石多方設法挽回，甚至一度請辭黃埔軍校職務，返回上海，才化解感情危機。同年4月，他帶著陳潔如赴廣州就任黃埔軍校校長，陳潔如自此以「校長夫人」身分隨行。2年後，蔣介石出任國民革命軍總司令，誓師北伐，從廣州黃沙車站出發的留影中，陳潔如亦赫然在列，對外形同正室。
「愛著卡慘死」的蔣介石，在日記中對自己也多所責難。「為情魔纏絆，憐耶、惱也；殆無已時」，兩天後又寫道：「既不能捨之，又不肯諒之，大丈夫之於一女子，何情痴乃爾乎」，愛恨交織的心境表露無遺。
為攀宋美齡狠切割陳潔如 蔣逼她出洋開路
但隨著革命地位逐漸鞏固，蔣介石與陳潔如之間的裂痕也愈發明顯。而且自從遇見宋美齡後，情勢急轉直下。蔣介石開始頻頻挑剔陳潔如，指責她「治家無方、毫無教育」，北伐途中更寫信向友人抱怨行李準備不當，並建議勸說陳潔如出國五年「進修」，為自己鋪陳與宋美齡發展關係的空間。1926年11月12日，蔣介石在北伐前線接到陳潔如來信，得知她更換了一間月租72大洋的大房子，當天便在日記中怒寫：「招搖敗名，年少婦女，不得放縱也」。
1927年9月，陳潔如接受蔣介石安排，搭船前往美國途中，情緒幾近崩潰，多次試圖跳海，皆被隨行人員攔下。原因是她在船上透過無線電，聽見《申報》刊登蔣介石的啟事：「民國十年，元配毛氏，與中正正式離婚。其他二氏，本無婚約，現已與中正脫離關係。現在除家有二子外，並無妻女。」未成年就跟了蔣介石的陳潔如，竟被如此割捨，情何以堪。