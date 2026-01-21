美國傳奇極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中，挑戰徒手攀登台北101外牆，引發話題。霍諾德在來台前，接受知名攀岩雜誌訪問，透露挑戰攀登101前的體能準備，包括飲食控制以及體能訓練；此外，霍諾德在當天可能穿著的戰靴也曝光。
根據《Outside》雜誌旗下《Climbing Magazine》報導，霍諾德行前接受全球知名山岳攀登媒體人盧卡斯(James Lucas)訪問，霍諾德談到徒手攀登台北101的目標時認為，整個攀登過程大約需要 90 分鐘，他預期攀登大樓時的步伐，基本上會是兩個簡單動作，接一個困難動作。
攀岩雜誌提到， 台北101高達1,667 英尺（約 508 公尺），下層約300英尺是坡度較緩的非垂直構造，包含購物中心和健身房。到了約26樓，外牆裝飾著巨大的古錢幣圖騰，這同時也代表著建築構造將轉向微懸空，接下來是八個垂直區段，每段包含八個樓層。
霍諾德將採用側抓（sidepulls）的方式進行攀登，鎖定建築物邊緣通常更乾燥且乾淨的目標，兩個高跨步後會到達與腰部齊高的平台，整段攀登將仰賴鞋底摩擦力支撐（smearing），讓他能夠觸及與頸部同高的落腳點。
由於建築結構具有高度重複性，霍諾德預計將重複這套動作約 92 次：在起始的非垂直區域重複 20 次，接著在上方陡峭區段(向外傾斜10~15度)重複 72 次。
在霍諾德攀登101的過程中，會經過低樓層辦公區，包括台灣證券交易所。到了 35 樓，他會經過中樓層辦公室，如法國在台協會和美國銀行。59 樓則是觀景大廳（Skylobby）電梯轉換層。再往上則是高樓層辦公區，包含法國巴黎銀行（BNP Paribas）和一家法國人壽保險公司。接著他會爬過 15 層樓的機械設備區，然後到達兩層樓的咖啡廳。最終，他將登上 91 樓的戶外觀景台。霍諾德最後若登頂，將登上一個僅能夠勉強站立的小尖頂。然後他將向下攀爬幾層，並乘坐高速電梯返回地面。
談到難度，霍諾德將其與優勝美地（Yosemite）的經典裂縫攀登相比，「這就像連續爬兩次 Rostrum（難度等級 5.11c）一樣。」
霍諾德的攀登裝備可能有哪些？
霍諾德告訴盧卡斯，除了簡單的粉袋、聽 Tool 樂團音樂用的耳機、短褲和 T 恤外，霍諾德將穿著義大利品牌 La Sportiva 為他量身打造的特製攀岩鞋。他會選擇亮黃色的 TC Pros，採用較軟的黃色橡膠，專為玻璃與建築物設計，或是另一款更柔軟的 Skwama。
霍諾德提到，特製的軟橡膠能增加抓地力，但也具有心理暗示作用。當他在 1,200 英尺的高空感到疲憊時，低頭看到這雙特製鞋能增強信心，他形容，這能讓自己有拚盡全力的感受。
訓練計畫與飲食控制
雖然霍諾德有無數輝煌的徒手攀登紀錄，如獲奧斯卡獎的《徒手攀岩》中的酋長岩，但由於他很少爬建築物，且從未爬過這麼高的建築，因此也擬定了專門的訓練計畫
飲食控制部分，霍諾德透露，他連續 6 到 8 週不吃甜點，將巧克力換成水果。同時進行室內特訓，在家中的健身房進行刻苦訓練，準備了包含指力板（Campus Board）和可調式指力板（Tension Board 2），模擬台北 101 上 6 毫米寬的細小邊緣，同時也在內華達州的清光洞（Clear Light Cave）進行室外訓練。
