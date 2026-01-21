我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方移送涉嫌與滿堂紅麻辣鍋合作洗錢的金華苑詹姓負責人詹軒文（遮臉光頭男）、旺紅公司莊姓負責人（筆記本遮臉男）到台北地檢署。（圖／記者劉松霖攝）

▲旺紅公司牟姓會計因捲入滿堂紅洗錢案，遭警方移送北檢複訊。（圖／記者劉松霖攝）

知名連鎖麻辣火鍋品牌「滿堂紅」去年（2025）捲入洗錢案，女董事長蔡閔如涉嫌提供帳戶，協助假投資詐騙集團藏匿不法所得，因此遭到收押，台北地檢署依據扣案帳冊又追出7家「同夥」的公司，指揮刑事局等單位發動第2波行動，兵分14路搜索拘提8人到案。本案源自北檢偵辦以假檢警、假投資詐騙的跨國集團時，發現非法收入9億元之中有1億多流入14家公司，其中「滿堂紅國際餐飲」、「滿堂紅餐飲開發」等9家公司由滿堂紅負責人蔡閔如掌控，她在2025年2月接掌這間創立近20年的知名麻辣鍋品牌後，面臨分店陸續收攤，只剩下一家加盟店的窘境，疑似為了紓解財務困難，以開立假發票、提領現金等手法為詐團洗錢。全案涉犯加重詐欺、洗錢、組織犯罪，檢警2025年11月首度搜索約談蔡閔如等20人，聲押蔡閔如獲准，其餘19名被告分別以10萬到50萬元交保。檢方在查扣的帳冊發現，滿堂紅與釧瓏、旺紅、仁川國際、荃冠國際、富比高數碼、台灣森源林業、金華苑國際共7家公司合作，利用這些公司的帳戶收取假投資詐團的贓款，再提出現金給蔡閔如，因此有必要進行後續搜索。北檢20日指揮刑事警察局、台北市警局中正第一分局、中山分局、台中市刑大、南投縣刑大等單位執行第二波行動，搜索14個地點並拘提何姓被告等8人，其中2人已在昨日到案，其他6人今天移送地檢署複訊。檢警將持續溯源追查，滿堂紅相關帳戶中，也有來自柬埔寨太子集團的金流。