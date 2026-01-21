我是廣告 請繼續往下閱讀

近日前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，在臉書發文批評「京華城是21世紀的冤案與奇案」，並貼出過去搜索票的照片，沒想到上頭竟有廉政署承辦人的姓名與手機，外界質疑她洩漏個資外，更好奇搜索票究竟從何而來？陳佩琪今日再度發文解釋，自曝是在丈夫柯文哲出門後，「蛇」進書房查看電腦檔案，並主動提及備受矚目的「woman」資料夾。陳佩琪強調，丈夫曾告知案件既然已經起訴，檔案內容便可隨她查閱。對此，律師李怡貞總結兩項重點，直呼「一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」。陳佩琪20日在臉書發文稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，同時放出一張「搜索票照片」，然而網友卻發現，上頭竟有廉政署承辦人的姓名與手機，質疑她洩漏個資。當天，陳佩琪在貼文底下留言表示「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，我不小心把承辦人員名字露出來 」，直言「該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重」。針對搜索票來源，陳佩琪今天再度發文指出，自己是趁柯文哲外出時，躡手躡腳「蛇」進書房查看電腦，強調並非去偷看「women 檔夾」，且過去沒有檢查丈夫電腦的習慣，是因為近期檔案太多才協助查看。陳佩琪還說，柯文哲曾表示案件已起訴且辯論庭結束，檔案內容可以隨她查閱。針對陳佩琪公開的自白內容，律師李怡貞在社群媒體上直言「笑瘋掉」，並點出兩項關鍵重點。首先是陳佩琪主動提到柯文哲案中硬碟的「woman資料夾」，隨後更質疑陳佩琪詳細描述「蛇進書房」窺探內容的過程，恐有自證妨害秘密罪的風險。面對陳佩琪的一番言論，李怡貞忍不住表示，這對夫妻檔完全是在「相愛相殺」，更不解地反問「有夠可愛的女人，一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？」最後甚至感嘆「外面的世界很危險」。