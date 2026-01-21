我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄冬日遊樂園將於2月7日至3月1日在愛河灣與高雄港16至18號碼頭登場，一系列精彩活動將接續舉辦。高市府教育局也將於2月20日至22日舉辦限定三天的「冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」，邀請大小朋友揮灑創意，畫出心中最勇敢的超人，與超人力霸王一起守護地球，共享藝術與歡樂的冬日港都時光。高市府教育局舉辦「2026冬日遊樂園—寫生暨著色畫比賽」將自2月20日(星期五)起至2月22日(星期日) 每天上午10點至下午5點，在高雄港18號碼頭(高雄旅運中心旁)。參賽者可以自己將心中最勇敢的超人畫進作品裡，與「超人力霸王」一起守護地球。飛龍文具熱請參與活動贊助，針對報名比賽的大朋友與小朋友們，每人可獲得一盒蠟筆，除此之外，作品繳件後還可以參加扭蛋活動，有機會可以扭到限量大獎。相關活動資訊請至活動官網查詢，自1月24日(星期六)上午10點起開放報名，請登錄「高雄數位市民系統」進行線上報名作業。