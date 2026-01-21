想在雙北生活圈尋找高CP值的租屋處嗎？國家住都中心宣布釋出新一波「林口世大運選手村社會住宅」共 333戶，即日起開放受理申請至 2月11日 截止 。本次招租不僅房型多元，最低月租金僅需 5710元（含管理費），更加碼保留近 3 成名額給「婚育家庭」與「軍警消人員」，最快今年 5月 即可入住 。
為了讓民眾快速掌握申請重點，以下整理本次招租 5大重點：
1. 關鍵時程與申請方式
• 申請期間： 即日起至 2月11日 止 。
• 申請方式： 採全線上申請，24小時皆可上網填寫，假日無休 。
• 申請網址： 國家住都中心申請系統 (https://pms.hurc.org.tw) 。
• 入住時間： 預計 115年5月1日 起 。
2. 房型與租金總整理
本次釋出房型涵蓋 1 至 4 房，租金依家庭收入分為三級。租金 已內含管理費，但不含停車位 。 (註：第1級為優先戶／低收入最優惠價格，第3級為一般戶價格)
🏠 一房型 (19 ~ 25坪)
• 第 1 級 (最低)： 5,710 ~ 7,550 元
• 第 2 級： 9,470 ~ 12,540 元
• 第 3 級： 11,360 ~ 15,030 元
🏠 二房型 (25 ~ 35坪)
• 第 1 級 (最低)： 7,760 ~ 10,700 元
• 第 2 級： 12,890 ~ 17,770 元
• 第 3 級： 15,450 ~ 21,310 元
🏠 三房型 (38 ~ 50坪)
• 第 1 級 (最低)： 10,830 ~ 14,320 元
• 第 2 級： 17,850 ~ 23,600 元
• 第 3 級： 21,350 ~ 28,250 元
🏠 四房型 (43 ~ 58坪)
• 第 1 級 (最低)： 12,270 ~ 16,600 元
• 第 2 級： 20,220 ~ 27,360 元
• 第 3 級： 24,200 ~ 32,740 元
3. 特別加碼：近 3 成保留戶
為了照顧特定族群，本次特別規劃專案保留額度：
• 婚育家庭（20%）： 提供給新婚 2 年內，或育有 6 歲以下子女（含胎兒）的家庭 。
• 軍警消人員（8%）： 保留給維護社會安定的軍職、警察及消防人員（適用第 2 級租金） 。
4. 誰可以申請？（資格速查）
申請人需符合以下條件：
• 戶籍／就業： 設籍於 臺北市、新北市、桃園市，或在上述地區有就學、就業需求 。
• 無自有住宅： 申請人及家庭成員在 北北基桃（基隆、臺北、新北、桃園）均無自有住宅 。
• 所得門檻：
1. 家庭年所得低於 144萬元 。
2. 家庭成員每人每月平均所得低於 59,150元 。
• 財產限制： 動產低於 479萬元、不動產低於 675萬元 。
5. 申請必備文件
請事先準備好以下文件掃描檔或照片 ：
• 申請人及配偶的 115年度 現戶全戶戶籍謄本（需含詳細記事）。
• 家庭成員 1 個月內財產歸屬資料清單。
• 113年度 綜合所得稅各類所得資料清單。
【最後建議】 有租屋需求者可前往 國家住都中心申請系統 試算資格，並檢查手邊是否有「115年度」的最新戶籍謄本（必須含記事），以免為了補件錯過 2月11日 的截止日期！
資料來源：國家住都中心
