▲唐從聖（如圖）近日在節目上透露自己與徐乃麟的「輸不起事件」，竟害得女兒在學校遭受霸凌。（圖／公視台語台）

唐從聖女兒成箭靶 徐乃麟再度致歉

反省與警惕 恩怨早已落幕

唐從聖2017年在綜藝節目《天才衝衝衝》因遊戲環節與主持人徐乃麟發生激烈口角，當時「輸不起事件」引發輿論炸鍋，成為演藝圈經典爭議之一，多年後事件早已被視為過往，沒想到近日唐從聖在節目中首度鬆口，透露當年風波竟意外延燒到家庭，甚至讓年幼的女兒在校園中遭遇言語霸凌，再度引發外界關注與討論，對此徐乃麟今（21）日出席活動受訪時再度致歉，直言：「是我修養不夠！」唐從聖在節目中坦言，事件爆發後女兒在學校被同學以節目爭議嘲諷，不僅被貼上「輸不起」的標籤，還被牽連到家庭成員，言語相當激烈，讓他至今想起仍感到心痛，他表示孩子原本並不在意外界對身材或外貌的評論，真正造成傷害的是同學拿大人的紛爭攻擊她，這段經歷也成為他心中難以抹去的陰影。針對相關說法，徐乃麟今日出席公開活動時，被媒體問及此事，首度得知唐從聖女兒曾因此遭霸凌，他神情嚴肅表示若自己的言行真的造成無辜孩子的傷害：「我只能再次說對不起！」並坦承當年情緒管理失當：「是我修養不夠、涵養不夠。」直言這是人生中相當深刻的一次教訓。事隔多年，徐乃麟也感慨表示，人生正是因為遇到錯誤，才有反省的機會，他認為這段爭議雖然不堪回首，但也提醒自己在公開場合更要謹言慎行：「如果沒有遇到這些事，人是不會真正反省的！」強調未來會更加警惕自身行為，避免類似狀況再次發生。回顧整起事件，當年雙方在風波後已完成和解，甚至曾同台出席活動，外界普遍認為彼此早已放下心結，然而隨著唐從聖揭露女兒的遭遇，這起塵封多年的事件再度被重新檢視，也讓社會關注到名人衝突背後，可能對家庭與孩子造成的長期影響，掀起對言語責任與公眾影響力的再思考。