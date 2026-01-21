我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日因一則臉書貼文再度成為輿論焦點，她日前上傳一張搜索票照片，卻未遮蔽承辦人員的個人資料，隨即被質疑恐涉及廉政官個資外洩；面對爭議，陳佩琪今（21）日親口坦承，該資料是她趁柯文哲不在時，偷看其電腦所取得。對此，網紅「四叉貓」劉宇狠嗆，還好柯文哲沒選上總統，不然這位「第三夫人」一定整天公開國家機密。面對外界批評，陳佩琪今日補充說明，那張搜索票是怎麼來的？ 趁老公柯文哲出門時，她就躡手躡腳蛇進去書房偷看柯電腦；陳佩琪甚至還開玩笑聲明，她不是去偷看他的women檔夾喔，更稱自己過去是從沒檢查老公電腦的習慣，最近是看柯文哲的檔案太多了，一人看不完，柯也跟她說過，起訴了，辯論庭也開完了，可以隨她看了。網紅四叉貓隨即在臉書發文開嗆：「陳佩琪妳夠了吧！」直指她跑去偷看柯文哲的電腦，然後把不能公開的資料貼上自己的臉書？老公讓她看，不代表可以讓她公開貼出來耶！四叉貓更狠酸：「天啊～還好柯文哲沒選上總統，妳只能當個第三夫人，不然妳一定整天公開國家機密把台灣給害慘！」