▲林志玲被網友指臉不一樣了。（圖／翻攝自林志玲臉書）

本人親自回應 網友意見分歧

▲林志玲（中）去年底才跟著洋基女孩們在開幕戰大跳少女時代經典歌曲。（圖／翻攝自林志玲臉書）

夫妻互動曝光 低調卻穩定

▲AKIRA（如圖）在節目上談到老婆林志玲，透露出滿滿愛意。（圖／COME ON JKSSP）

「台灣第一名模」林志玲近年將生活重心放在家庭，婚後行程相對低調，仍不時因公開亮相引發討論，日前她為品牌拍攝形象照並出席活動，卻被部分網友指出「臉看起來不太一樣」，相關截圖在社群平台流傳，引發正反兩極聲音，也再度掀起對女藝人外貌變化的討論。對此，林志玲昨日現身品牌活動時親上火線回應：「人不可能永遠處在完美狀態！」老公Akira也隔空放閃支持老婆。面對外界揣測，林志玲昨日現身品牌活動時大方回應，並未正面反駁或動怒，而是以溫和態度看待，她表示每個人都不可能永遠處在完美狀態，外界的評論有時來自不同角度與瞬間，重要的是對自己保持信心，也要珍惜當下的每一刻，她的一席話被解讀為對外貌焦慮的理性回應，展現成熟心態。相關話題曝光後，網路上出現不同聲音，有人質疑她的五官變化，也有不少粉絲為她緩頰，認為是妝容、燈光或拍攝角度所致，無須過度放大解讀，部分支持者更直言，林志玲多年來形象與氣質始終在線，外界不該對女性的外表過度苛求，討論逐漸延伸至對藝人外貌標準的反思。除了外貌話題，林志玲與老公AKIRA的婚姻狀態也再度成為焦點，AKIRA近日透過日本節目VTR分享夫妻日常，透露兩人因工作繁忙，家務採取分工合作模式，彼此尊重對方的節奏，他更感性表示遇見林志玲後，人生視野被打開，看見許多過去未曾經歷的風景，話語中流露深厚情感。事實上，林志玲婚後始終維持低調作風，鮮少主動談及私生活，偶爾被問到家庭狀態時，態度一貫從容，這次面對外貌爭議，她選擇以正向態度回應，也再次展現多年來累積的情緒管理與公眾應對能力。對不少粉絲而言，她的回應本身，已比任何外表變化更具說服力。