台灣虎航機票促銷活動又將到來，虎航「夏季航班第五波」活動將於明（22）日10:00開賣，優惠將至1月23日，可下訂2026年3月29日- 2026年10月24日之間出的檔期機票。此次優惠促銷日本、韓國共計7條航線，其中更有6條是中南部。
🟡「虎航夏季航班第五波」促銷開賣日期：
銷售期間：2026年1月22日10:00 - 2026年1月23日23:59
旅遊期間：2026年3月29日- 2026年10月24日
🟡「虎航夏季航班第五波」促銷7航線一次看：
📍飛日本：
▪️台南- 沖繩 1599元起
▪️台南- 熊本 1799 起
▪️高雄- 熊本 1799 起
「增班航線」：
▪️高雄- 沖繩 1599 起（每周二、四增班）
▪️台北- 石垣島 1599 起（6/2 起每周二、五增班）
備註：以上價格為單程未稅，開賣航線及時刻表依官網公告為準
📍韓國航點：
▪️台中 - 濟州 1399 起
▪️高雄 - 濟州 1399 起
備註：以上價格為單程未稅，開賣航線及時刻表依官網公告為準
星宇航空公布3月31日開航「台中—熊本」
航線
星宇航空也宣布，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」
航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。 此條航線將以Ａ321neo機型執飛，每週三班， 帶領中部旅客前往熱情的「火之國」， 也提供旅客直達九州的便利旅程， 開啟探索熊本及周邊景點的新體驗。
星宇航空也攜手旅行社業者推出精緻的台中—熊本團體行程，
行程橫跨南北九州的熊本城、阿蘇溫泉、湯布院、金鱗湖、福岡、 太宰府天滿宮、櫻島、鹿兒島、高千穗峽等景點，兼具自然風光、 文化歷史與都市魅力，五天四夜最低團費新台幣3萬4500元起， 詳情請洽各大旅行社。
資訊來源：台灣虎航、星宇航空
