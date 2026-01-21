台灣虎航機票促銷活動又將到來，虎航「夏季航班第五波」活動將於明（22）日10:00開賣，優惠將至1月23日，可下訂2026年3月29日- 2026年10月24日之間出的檔期機票。此次優惠促銷日本、韓國共計7條航線，其中更有6條是中南部。

🟡「虎航夏季航班第五波」促銷開賣日期：

銷售期間：2026年1月22日10:00 - 2026年1月23日23:59

旅遊期間：2026年3月29日- 2026年10月24日

▲虎航「夏季航班第五波」促銷將於明（22）日10:00開賣，優惠將至1月23日。（圖／翻攝虎航官網www.tigerairtw.com/zh-TW/）
🟡「虎航夏季航班第五波」促銷7航線一次看：

📍飛日本：
▪️台南- 沖繩 1599元起
▪️台南- 熊本 1799 起
▪️高雄- 熊本 1799 起
「增班航線」：
▪️高雄- 沖繩  1599 起（每周二、四增班）
▪️台北- 石垣島 1599 起（6/2 起每周二、五增班）
備註：﻿以上價格為單程未稅，﻿開賣航線及時刻表依官網公告為準

📍韓國航點：
▪️台中 - 濟州 1399 起
▪️高雄 - 濟州 1399 起
備註：﻿以上價格為單程未稅，﻿開賣航線及時刻表依官網公告為準

星宇航空公布3月31日開航「台中—熊本」航線

星宇航空也宣布，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。此條航線將以Ａ321neo機型執飛，每週三班，帶領中部旅客前往熱情的「火之國」，也提供旅客直達九州的便利旅程，開啟探索熊本及周邊景點的新體驗。

星宇航空也攜手旅行社業者推出精緻的台中—熊本團體行程，行程橫跨南北九州的熊本城、阿蘇溫泉、湯布院、金鱗湖、福岡、太宰府天滿宮、櫻島、鹿兒島、高千穗峽等景點，兼具自然風光、文化歷史與都市魅力，五天四夜最低團費新台幣3萬4500元起，詳情請洽各大旅行社。

資訊來源：台灣虎航星宇航空

▲星宇航空也宣布，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」航線，圖為熊本城。（圖／星宇航空提供 www.starlux-airlines.com/zh-TW）
