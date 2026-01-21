我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市東區今天驚傳毒男襲警案件！一名33歲汪姓男子疑似因吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，神情恍惚且劇烈顫抖地趴臥在裕忠路邊的機車上，引發路人側目報警。員警到場處理時，發現汪男不僅持有毒電子煙，更在逮捕過程中情緒失控、張口咬傷員警，還好警方最終仍將其制伏，全案依毒品、妨害公務及傷害等多項罪嫌將汪男移送法辦。事發在今天上午11時許，警方接獲民眾報案，指稱裕忠路段疑似有人因體力不支或身體不適倒臥路邊。警方獲報趕抵現場時，發現一名汪姓男子行徑相當怪異，整個人竟趴臥在路旁的一輛機車上，不僅身體伴隨著不正常的劇烈顫抖，神情也顯得極為恍惚。當時汪男手中正握著一支電子煙，警方隨即進行初步篩檢，檢測結果證實呈現「依託咪酯」（俗稱喪屍煙彈）陽性反應。正當警方準備依法將人帶離現場時，原本神情恍惚的汪男竟突然情緒失控，張口咬傷執勤的員警，現場氣氛一度陷入緊張，所幸員警隨即憑藉優勢警力將不斷掙扎的汪男壓制在地，隨後更在其身上搜出毒品吸食器等違禁物品。全案經警方偵訊後，除毒品罪嫌外，另針對襲警及其他違法行為，依妨害公務、傷害、公共危險及毀損等5項罪嫌將汪男移送台南地檢署偵辦。