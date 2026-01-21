我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳柳日前曾遭指控密戀已婚富二代。（圖／翻攝自柳柳IG@yuxyndi）

接送畫面遭放大 知情人士出面澄清

▲知情人士透露該名BMW男其實是柳柳的經紀人，柳柳也在底下回覆。（圖／翻攝自柳柳IG@yuxyndi）

事業動向成焦點 球團回應留空間

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員柳柳（柳昕妤）近日因為是否續留味全龍成為話題焦點，她先前才歷經遭指介入已婚富商感情的爭議，當時她已嚴正否認並強調將追究法律責任，相關造謠者事後公開道歉，事件才暫告一段落，不料近期又被週刊拍到與一名駕駛BMW的男子多次互動，引發外界揣測她是否已有新戀情，也讓討論聲量迅速升高。對此，有知情人士在社群上澄清，直言對方的真實身分其實是柳柳的經紀人。根據《鏡週刊》曝光畫面，該名BMW男子不只一次接送柳柳返家，甚至被拍到提著飲料進入她住處，2人獨處長達數小時，互動自然且毫不避諱，畫面流出後立即引起高度關注，部分網友解讀兩人關係非比尋常，甚至直指「護花使者」身分坐實，相關揣測迅速在社群平台延燒。然而隨著討論越演越烈，內部知情人士隨即在社群出面說明，強調外界猜測方向已嚴重偏離事實，該人士指出BMW男並非柳柳的交往對象，而是其經紀人，當天行程是陪同柳柳與家人會面，討論未來工作與發展方向，並非私人約會。對於不實指控與惡意留言，相關人士也嚴正表示已著手蒐證，後續將依法提告，呼籲外界理性看待，避免對當事人造成二度傷害。除了感情話題，柳柳近期的工作狀況同樣引發討論。圈內傳出，她在味全龍啦啦隊的身分可能出現變化，甚至被指進入「約滿不續」狀態。據了解，相關傳聞並非單一因素造成，而是多項考量綜合評估的結果。儘管她過去一年社群經營成績亮眼，粉絲數成長明顯，仍未能完全消弭外界對她的不同聲音。針對外界關注的各項傳聞，味全龍球團則回應，對於成員的私人交友狀況一向不過度干涉，並尊重個人生活與職涯規劃；至於啦啦隊人事安排與續約狀況，仍以球團正式公告為準，隨著新賽季腳步逼近，柳柳未來是否持續站上味全龍應援舞台，仍有待後續進一步說明。