我是廣告 請繼續往下閱讀

去年10月一名網友在Threads上分享在早餐天遇到中國人的故事，原PO模仿起中國人講話「我再Ven（問）一次，有沒有人要吃一塊我的豬排店餅」，不僅強調了口音，還加上Ven字幕，截至目前已經有1153萬點閱。而這個口音哏，早在大S和汪小菲結婚時就流行過，當時大S狂虧汪小菲講話後面都一定要加「兒」，還直虧，「什麼？我聽不懂！」把王偉忠和小S逗樂。大S過去曾上過王偉忠的節目，聊到婚姻生活，她分享剛和汪小菲辦完婚禮時，汪小菲每天問她「Vei什麼、Vei什麼！」大S都會很冷靜回他，「我哪知道Vei什麼。」還說汪小菲什麼都要加「兒」，有次跟她說，「妳做人不要太較真兒」。大S完全聽不懂，要他講慢一點，「較 真 兒 嗎？」把一旁的小S逗樂。但令人感嘆的是，很多人說大S真的走得很前面，也真的很早走，突然一片感傷。下個月2日就是大S過世週年，徐家人的動向也令人好奇，想必具俊曄又會到山上探望愛妻，而小S的復出日依舊是焦點。小S去年10月在金鐘獎頒獎典禮上短暫露面，當時她和蔡康永攜手頒獎，讓許多觀眾相當激動，而過去曾在節目中當綠葉的陳漢典，現在以主持人身分和小S競爭主持人獎項，小S許久未出現，幽默個性不變，虧陳漢典和Lulu，「我看不懂你們這對。」還向已經過世的大S喊話，「姐，罩我！」被蔡康永虧竟然出狠招，還要她別再煩大S，讓觀眾在歡笑中思念大S。