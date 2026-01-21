強烈大陸冷氣團今（21）日晚上至明（22）日清晨達最冷時段，中央氣象署預報員賴欣國表示，北台灣、宜蘭低溫僅10至12度，局部下探8至9度，南部12至14度。周末冷氣團減弱、白天回溫，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，降雨方面，賴欣國說明，明天北部、宜蘭仍有較大雨勢，高山有局部降雪機率，周五水氣減少，天氣慢慢放晴。

強烈大陸冷氣團巔峰　今晚明晨只剩8度

賴欣國提醒，今晚到明天清晨是本波強烈大陸冷氣團最低溫的時段，北台灣、宜蘭普遍只有10至12度，局部地區可能有8至9度的氣溫，南台灣12度至14度，花東14至15度。明後天的白天高溫，北部、宜蘭14至20度，花東16至20度，中南部20至22度。

▲強烈大陸冷氣團籠罩台灣，氣象署提醒，大台北、宜蘭濕冷的環境將持續到周五，甚至可能出現8度低溫，周末才會逐漸回溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周末氣溫回暖　明天北台灣仍有大雨

賴欣國指出，周末兩天強烈大陸冷氣團減弱，溫度會逐漸回升，不過受到「輻射冷卻」影響，各地夜晚清晨的氣溫依舊較低，中部以北、宜蘭低溫仍僅有10至15度，南部14至16度，白天高溫在北部、東半部20至22度，中南部24至25度。

降雨方面，賴欣國說明，明天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有局部較大雨勢，桃園以北不定時有短暫雨，東半部有局部短暫雨，竹苗、東南部、恆春半島、中南部山區以零星短暫雨為主，其它地區則為多雲。

▲「強烈大陸冷氣團」影響到周五，周末各地氣溫回暖。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
山區有下雪機會　下周再一波東北季風

賴欣國提及，周五開始水氣減少，台灣環境逐漸轉乾，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，周日、下周一天氣最穩定，不過下周二隨著東北季風增強，北部及東半部降雨又會增加。

此外，在低溫雨水氣的搭配之下，周四、周五北部及宜蘭2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山有局部降雪機率。

▲周四北台灣、宜蘭仍有局部大雨，周末天氣回歸穩定，下周再變天。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

