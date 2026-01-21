我是廣告 請繼續往下閱讀

《BBC》預期歐洲可能會反擊

美國總統川普（Donald Trump）原訂21日將在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說，但由於空軍一號在途中出現輕微電氣故障，被迫返航，川普更換飛機後重新出發前往瑞士，行程受到延誤。對此，人已經在達沃斯現場的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）成為另類焦點，貝森特火力全開輪番批評法國、英國、丹麥、歐洲，而在格陵蘭島問題上，貝森特說「美國正在要求我們的盟友理解格陵蘭島需要成為美國的一部分」，並建議歐洲領導人屏除反射性地憤怒，坐下來聽聽川普到時候怎麼說。綜合外媒報導，貝森特在達沃斯現場接受訪問時砲火四射，被問到法國表態希望在格陵蘭島上舉行軍演時，貝森特批評法國預算一團糟，「我建議馬克宏總統把精力放在其他對法國人民有益的事情上」，並說不確定軍演「會釋出何種信號，但我覺得似乎相當不切實際」。被問到是否擔心美歐之間的矛盾，會讓歐洲的機構投資者（例如丹麥的退休基金）大舉撤出美國國債市場？貝森特回答「丹麥對美國公債的投資規模，就像丹麥本身一樣，無關緊要」。貝森特說歐洲的機構投資者多年來一直在出售美國國債，「我一點也不擔心」。貝森特批評歐洲「是一個建立在官僚主義和層層疊疊的規則之上的監管泥潭，這些規則限制了經濟活動」，抨擊歐洲國家購買俄羅斯石油，給了莫斯科戰爭資金來挹注對烏克蘭的戰爭，貝森特也說英國去年將查戈斯群島移交給非洲國家毛里求斯的決定「讓我們失望了」。貝森特強調，美國強大時，世界會更安全、更繁榮，對歐洲喊話「長大吧，寶貝，長大吧（Grow, baby, grow）」，認為只有歐洲「長大」才能和美國共同發展。從貝森特的發言可以看出，川普參加達沃斯論壇來勢洶洶，預期他會要求歐洲接受自己制定的全新世界規則，不過，川普對格陵蘭的領土擴張野心已經引起大多數西方國家反彈，法國和加拿大都提到了新殖民主義、霸凌行為，並強調世界其他國家需要攜手合作，川普與歐洲的交鋒或許將成為決定世界運作方式的一個重要時刻。