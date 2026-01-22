我是廣告 請繼續往下閱讀

▲年前大掃除別只是拿起海綿、海綿就開始刷洗。專家提醒最聰明的做法是掌握「先乾後濕」的清潔順序。（示意圖／信義居家提供）

別再盲目打掃！掌握「先乾後濕」與正確動線

▲大掃除前先將雜物歸類收納，騰出空間後再開始清潔，效率倍增 。（示意圖／NOWNEWS資料照）

頑垢剋星！特力屋揭「廚房浴室除垢」神招：先噴後靜置

▲特力屋傳授廚房除垢「覆膜法」：噴上除油劑後覆蓋保鮮膜靜置20分鐘，利用餘溫軟化頑強油汙，後續免用力刷洗，輕輕一擦即淨。（示意圖／AI 生成）

工欲善其事！懶人掃除工具與居家鍍膜成新寵

▲高樓層窗戶與牆面，可選擇結合AI路徑規劃的「超音波擦窗機器人」，如HOBOT 玻妞 超音波雙邊噴水擦窗機器人來代勞。原價9900元，線上獨賣特價7700元。（圖／特力屋提供）

▲BOSCH 3.6V 電動清潔刷 原價1750元，特價999元。（圖／特力屋提供）

除舊更要布新！掌握限時優惠同步升級

農曆春節將至，除夕（2月16日）倒數最後三週，全台家庭正式進入「居家除舊布新」的高峰期 。然而，許多民眾拿起抹布就開始擦，結果卻越擦越髒，甚至因為錯誤順序導致灰塵遇水變成泥垢，只能無奈做白工。居家修繕專家特力屋（7867）公開內部管家私藏的，教民眾如何運用正確邏輯與懶人掃除工具，高效擊退頑強髒污 。大掃除最怕毫無章法，特力屋管家洪誌祺指出，想避免做白工，必須嚴守五大心法，其中最關鍵的就是「先乾後濕」。務必先使用吸塵器或靜電撢清除表面灰塵，確認無塵後再用濕布擦拭。若順序顛倒，乾燥的灰塵遇水會瞬間糊成泥垢，反而更難清理 。依照「臥室→書房→客廳→廚房→浴室→玄關」的順序，由內而外清理，最後將垃圾統一在玄關清運 。謹記「由上而下」，從天花板、高處燈具向下清理至地板，避免上方落塵弄髒已掃好的地面 。先將雜物歸類收納，騰出空間後再開始清潔，效率倍增 。面對家中清潔魔王關卡——充滿油煙的廚房與潮濕發霉的浴室，特力屋建議採用「時間換取空間」的「先噴後靜置」策略，不用費力刷洗也能亮麗如新 ：噴上除油劑後，覆蓋保鮮膜並靜置20分鐘，利用餘溫乳化油垢，時間一到，輕輕一擦即淨 。睡前在發霉處塗抹高附著力的除霉劑，靜置過夜，隔天早上沖水即可，完全免刷洗，輕鬆解決惱人的霉斑問題 。除了技巧，選對工具更能事半功倍。特力屋推薦多款懶人掃除工具，如附多款配件的「電動清潔刷」，可針對不同區域髒污替換，省力且防濺水；針對高樓層窗戶與牆面，則有代勞 。此外，針對台灣潮濕氣候，特力屋也建議在，讓辛苦打掃的成果維持更久 。深度清潔後，若能搭配局部設備升級，更能體現「居家除舊布新」的新年氣象。特力屋依據顧客詢問度，精選衛浴、收納與照明三大方案，推薦換上「Smart Wash溫水免治馬桶座」、「透氣格柵鞋櫃」或「可調光LED吸頂燈」，不僅立即提升居家質感，這類高單價核心商品更能輕鬆湊滿活動門檻。特力屋限時於 1月23日至2月2日 祭出特力屋優惠，實體門市全館，線上購物輸入折扣碼【2026horse】同享現折優惠，助民眾省荷包過好年 。