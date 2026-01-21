我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（21）日重挫逾500點，但權值三哥台達電逆勢走高，終場收在1,135元， 創歷史新高，市值2兆9,482億元，朝市值3兆元挺進，進逼鴻海（2317）市值二哥地位。台達電去年12月合併營收為新台幣536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%、年增38.6%；去年第四季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高；隨著AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。美系外資最新報告預估台達電今年第1季營收與去年第4季約持平，表現較以往季減雙位數來的好，美系外資表示，受惠於GB300，預估伺服器電源營收上半年倍增，接下來則有VR200放量的挹注，動能可望延續到下半年；美系外資重申台達電加碼評等，且調高目標價，由1,118元調高至1,400元。台達電今日股價逆勢走強，以1130元平盤價開出，盤中最高一度來到1185元新天價，雖然尾盤遇到亂流一度翻黑，不過終場上漲5元或0.44%，收在1135元，創下收盤新高價。