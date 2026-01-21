我是廣告 請繼續往下閱讀

一、沖泡溫度要正確：

二、器具消毒不可省：

三、奶粉保存須留意：

國際食品大廠雀巢（Nestlé）部分奶粉檢出仙人掌桿菌，總公司於英國、香港等政府機關發布雀巢嬰兒配方食品的回收警訊，並進行預防性下架；台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科表示，配方奶粉是否安全，關鍵不只在於產品本身，家長應落實「正確沖泡溫度」、「器具完善消毒」及「奶粉安全保存」三原則，才能真正守護嬰幼兒健康。根據相關資訊，此次事件為國際供應鏈於檢測階段即主動發現潛在風險，隨即啟動預防性下架與通報機制，主管機關同步進行監測與資訊公開。目前未涉及國內製程污染，也未接獲任何嬰幼兒因本事件出現不適或感染的通報案例。台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科暨感染科主任吳宗儒指出，此次事件涉及的病原為「蠟樣芽孢桿菌」普遍存在於自然環境中，感染通常與食物保存或處理不當有關，症狀包括短暫的嘔吐或腹瀉，健康嬰幼兒大多可在24小時內自行恢復；然而，新生兒、早產兒、低出生體重或免疫功能較差的嬰兒，仍可能發生較嚴重的腸胃道症狀或脫水情形，需特別注意。針對家長最關心的日常照護，吳宗儒提出三項日常照護原則：泡奶溫度太低無法達到殺菌效果，水溫過高又可能破壞營養成份，沖泡奶粉時應使用不低於70°C的熱水，泡好後應立即降溫至適合飲用的37至40°C，並於2小時內餵食完畢。未喝完的奶水不可再加熱食用。所有接觸奶水的器具，如奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋、量匙，每次使用後應徹底清洗並進行高溫消毒、乾燥。調奶前務必洗手，並維持環境乾燥清潔，減少感染風險。奶粉罐開封後應密封保存於陰涼乾燥處，避免潮溼與污染，並於一個月內儘早使用完畢。針對早產兒、低出生體重及兩個月以下新生兒或免疫功能較弱的寶寶，吳宗儒建議，應優先考慮母乳哺育；若無法母乳哺育需使用粉狀配方奶，則應由健康的主要照護者依照正確程序沖泡，並依建議讓寶寶儘快喝完，以降低風險。此外，若嬰兒出現發燒、反覆嘔吐、嚴重腹瀉或糞便帶血、活動力下降、嗜睡難以叫醒、抽搐、囟門凸起、尿量明顯減少或持續哭鬧難以安撫等警訊，應儘速就醫，並主動告知近期餵食狀況，有助於醫師及早評估與處置。吳宗儒重申，此次事件顯示食品安全體系中風險管理與即時應變的重要性，家長只需要掌握正確選購、保存、使用與衛生管理原則，無需過度恐慌。