▲米倉涼子被以「共同持有毒品」罪名逮捕。（圖／采昌國際多媒體提供）

日本「日劇女王」米倉涼子近日捲入持有毒品事件中，對演藝事業與個人形象造成巨大衝擊，現年50歲的她昨（20）日被警方正式函送檢方偵辦，根據了解，檢方為了怕她脫罪逃出日本，對她以「共同持有毒品」罪名立案。根據日媒《週刊文春》報導，檢方早在2025年10月就核發了逮捕令，準備逮捕米倉涼子和她的阿根廷男友，並且檢方對她是以「共同持有」名義立案，目的在防止她以「藥物皆為男友所有、自己不知情」名義脫罪，法律專家指出，只要米倉在住處提供存放空間且具管理狀態，即便非藥物主人，也須承擔刑責。2025年8月20日，警方突擊搜索米倉位於東京的住處，查獲大量非法藥物及吸食器具，雖然米倉的尿液檢測結果呈陰性，顯示她未吸食，但警方仍在查扣的藥物上進行指紋鑑定，以釐清持有責任，再加上她的男友在住家被搜索後已潛逃海外，目前下落不明。毒品事件發生後，米倉涼子出演的電影作品《Angel Flight THE MOVIE》試映會緊急取消，曾以《派遣女醫X》奠定「日劇女王」地位的她，形象受到沉重打擊，傳她在事發後曾懷疑自己是被人設局陷害，一度萌生退出演藝圈的念頭。現年50歲的米倉涼子為日本一線女演員、前時尚模特兒，以冷豔氣質與強勢角色聞名，她早期活躍於時尚界，後來成功轉戰戲劇圈，代表作有《黑色止血鉗》、《派遣女醫X》等，其中在《派遣女醫X》中飾演「大門未知子」一角，成為日本電視史上最具代表性的角色之一，奠定她在日劇女王級的地位。