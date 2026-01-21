我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國人氣女子天團i-dle第4次世界巡演台北站，將於今（2026）年3月7日在台北大巨蛋登場，這不僅是i-dle這次世界巡演的海外首站，更寫下女子團體首登台北大巨蛋開唱的歷史紀錄，不少人已準備搶票。國泰世華銀行也宣布冠名贊助，只要持國泰世華CUBE信用卡，即可於2月1日上午10點享優先購票權益，限區限量售完為止，一般購票於同日下午2時30分全面啟售。韓國人氣女子天團i-dle於2025年迎接出道7週年，將團名中的G拿掉 ，以「重新定義自我」的嶄新姿態再度啟程，日前正式宣布啟動第4次世界巡演《2026 idle WORLD TOUR[Syncopation]》，演唱會名稱「Syncopation」象徵這次巡演將跳脫既定框架，以顛覆預期的節奏、能量與風格，打造屬於i-dle的舞台語言。這次巡演將於2月21、22 日自首爾揭開序幕，海外第一站獻給台北，隨後將前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱與香港等城市，與全球NEVERLAND見面。台北站由國泰世華銀行冠名贊助，期盼在本站演唱會與NEVERLAND們共迎盛大的音樂盛宴。國泰世華銀行表示，i-dle以鮮明的創作風格與高度粉絲互動力，成為流行音樂文化重要女團代表。國泰世華長期支持流行音樂與年輕文化，繼贊助Jolin、日本搖滾天團ONE OK ROCK大巨蛋演唱會等多場國際級音樂盛事後，這次希望透過冠名贊助idle演唱會，結合金融服務與藝文活動，持續為客戶創造更多生活亮點。這次除了提供CUBE信用卡卡友獨享的優先購票權益之外，國泰世華更持續注入創新金融動能，提升粉絲體驗。自2026年2月2日下午3時至2月4日活動期間，卡友皆可以399點小樹點於國泰優惠App指定網頁兌換【2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI 演唱會雙人套票購買資格券】1份 。