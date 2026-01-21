我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳怡鈴說明，目前這項技術已經運用到台電陸域風機，因為是使用聲音檢測，考量到海上環境雜音多，尚無法直接使用，但如果可以克服，將很樂意投入到離岸風電運維領域。（圖／記者鍾泓良攝影）

時間、長度、重量而，這些是日常生活都會使用標準，而在守護國內標準精確度的正是經濟部標準局。標準局今（21）日說明，迄今已完成17項領域、133套國家最高量測標準，獲得102個經濟體相互承認，可使用的產品包括從菜市場的磅秤到半導體產業奈米級晶片都可以應用，深入民生、產業等領域。台灣《度量衡法》發布於1928年，迄今已有近百年歷史，而標準局依此制定22項必須檢定的法定度量衡器，確保市場交易公正性及執法公信力，包括電表、水表、瓦斯表、磅秤每年檢定量超過400萬具。標準局舉例，每逢春節、端午及中秋「三節」，都由全台六個分局、30位巡檢員負責走遍全台傳統市場、賣場磅秤，一年進行市場檢查及購樣，每年逾6.2萬件，才可讓器具貼上代表合法合規的「同」字標記。標準局更提到，光是確保台灣可以有最精準的1公斤重量，國家度量衡標準實驗室擁有全台唯一的矽晶球，價值100萬歐元（約新台幣3700萬元），可以校正國家實驗室所擁有的砝碼。除了民生檢測，標準局為協助產業升級，也支援百工百業400萬件檢測服務，持續開發先進校正量測技術應用。工研院量測中心執行長藍玉屏提到，台灣半導體產業發展初期均是參考英特爾（Intel）作法，而當走到產業龍頭以後，有些先進製程就不適合揭露給國外量測，這時候就可以由國家實驗室協助。對此，國家度量衡標準實驗室開發X-ray關鍵尺寸量測系統、SuperSizer線上監測系統，掌握晶片關鍵尺寸及確保材料純度，大幅提升國內半導體良率，目前已可達到2奈米及埃米等級製程，並隨時跟著半導體產業藍圖進展，但也超前部署，提前投入量子領域量測器。除了半導體應用，標準局也有投入其他產業的量測標準，如運用聲音結合AI技術，可於風力發電機不停機狀態下進行風機葉片檢測，人力不用攀爬風機就可以完成檢測，巡檢時將由30分鐘縮短至5分鐘，且準確率達9成以上，大幅降低維運成本。標準局長陳怡鈴說明，目前這項技術已經運用到台電陸域風機，因為是使用聲音檢測，考量到海上環境雜音多，尚無法直接使用，但如果可以克服，將很樂意投入到離岸風電運維領域。藍玉屏也補充，標準檢測都會隨著國家產業政策進行部署，如近期政府力推的「五大信賴產業」就有制定相關方針。她特別提到，現在AI產業發展也與標準檢測息息相關，AI最重要的是擁有精確數據，否則就容易出現「垃圾進，垃圾出」（Garbage in, garbage out），量測更需要專注數據精確度。