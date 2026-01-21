我是廣告 請繼續往下閱讀

東京都政府宣布，上野動物園最後一對大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將於1月27日返回中國，日本將自1972年以來首度「無貓熊」。中國外交部僅稱具體問題向主管部門詢問，歡迎日本的熊貓粉絲來中國看大熊貓。中國外交部21日舉行例行記者會，有記者提問，日本僅存的兩隻大熊貓，將於下週被送回中國，中國是否打算在本月協議到期後延長與日本的租借協議？若中國在不在向日本租借新的大熊貓，對兩國關係意味著什麼？外交部發言人郭嘉昆回應，據了解，按照中日有關協議，旅居日本東京上野動物園的大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將按期於2026年2月前返回中國，具體問題請向中方的主管部門進行詢問。郭嘉昆也說，「我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，歡迎日本民眾來中國看大熊貓」。東京都政府已19日正式宣布，旅居上野動物園的大貓熊龍鳳胎「曉曉」（雄性）與「蕾蕾」（雌性），確定將於本月27日啟程返回中國，預計28日抵達中國，並入住與姊姊「香香」相同的相關保育研究設施。若後續中日雙方未能簽署新的租借或合作協議，日本將自1972年首次引進大貓熊以來，首度全面進入「無貓熊」狀態。上野動物園早已停止受理一般入園申請，並改採事前抽籤制度。最後參觀日訂於1月25日，整體申請人次超過31萬人，平均中籤率約15.6％；其中25日當天競爭最為激烈，倍率高達24.6倍，中籤率僅約4％，顯示日本社會對大貓熊離別的高度不捨。