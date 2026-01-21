南投名間鄉松柏嶺受天宮近年來深受猴群出沒困擾，廟方也在日前設置「猴出沒小心」告示牌，沒想到今（21）日就上演「孫悟空大鬧天宮」的真實版本！一隻獼猴闖入廟內，搶走供桌上的香蕉，隨後就在屋頂上大快朵頤，完整過程也全都被拍下！
松柏嶺受天宮猴害頻傳！超精獼猴闖入吃大餐
「獼猴大鬧寺廟！」今（21）日有民眾前往松柏嶺受天宮參拜，卻直接目睹一隻獼猴闖進大殿，在眾目睽睽之下從供桌拿走一整串香蕉，接著俐落跳開，過程中嚇到不少長輩信徒，隨後猴子就從柱子爬上屋樑，開始享用美食。
而吃完香蕉後，這隻猴子仍持續待在屋樑上觀察現場狀況，持續物色新的獵物。目擊者也拍下了大鬧寺廟的全程，驚呼：「超扯超扯！松柏嶺受天宮驚傳猴子搶香蕉！」
畫面曝光後吸引數千名網友回應，「潑猴大鬧受天宮！」「工讀生快出來」「悟空轉世又調皮了」「抓了香蕉就跑，很懂欸」「齊天大聖又來大鬧天宮」「換玄天上帝大戰悟空了嗎」。
松柏嶺受天宮廟方也在下方留言區幽默回應：「受天宮爆發勞資衝突，扮演猴子的工讀生疑似沒領到酬勞，憤而直接搶走香蕉！」
受天宮設置「猴出沒注意」告示！3大原則互不打擾
事實上，松柏嶺受天宮位於八卦山脈南端，海拔約440公尺，因此與猴子棲息地重疊，近年也受到台灣獼猴數量激增影響，廟宇中見猴率越來越高，猴竊供品事件也零星傳出。
對此，受天宮近期設立「猴出沒注意」的中英日三語警告，提醒各國信眾面對台灣獼猴，需採取三不原則：「不餵食、不觸摸、不挑釁」，一起守護自然環境。
資料來源：松柏嶺受天宮
