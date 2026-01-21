我是廣告 請繼續往下閱讀

科睿唯安（Clarivate）今（21）日公布2026「全球百大創新機構」工研院10度獲全球百大創新機構獎。全球僅有3家研究機構入選，工研院為其中一家，持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄，更比肩國際知名企業包括艾司摩爾（ASML）、蘋果（Apple）、三菱電機（Mitsubishi Electric）、東芝（Toshiba）、高通（Qualcomm）、陶氏公司（Dow）等。科睿唯安智慧財產權事業群總裁Maroun S. Mourad表示，恭喜工研院連續第9年獲選全球百大創新機構！在變化如此迅速的時代，能入選全球百大創新機構是一項非凡的成就。工研院院長張培仁表示，第10度獲選全球百大創新機構，展現工研院在智慧財產權領域累積深厚的底蘊與國際競爭力。面對快速變動的國際局勢，工研院聚焦「凝聚專才、深耕台灣、布局全球」三大策略，在「凝聚專才」方面，積極整合院內外產學研跨領域的研發能量，與大專院校、產業攜手，建構緊密鏈結人才與產業的共創價值鏈，成為支撐國家前瞻科技布局的人才與技術基石。「深耕台灣」部分，聚焦無人機、機器人等關鍵領域，致力將高品質的專利技術轉化為產業升級的實質驅動力，確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型。而在「布局全球」上，工研院國外專利數量為國內專利的近2倍，運用國際專利布局優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，並與其他國家合作，成為台灣產業進軍國際市場的堅強後盾，協助台灣企業精準搶佔關鍵戰略地位。工研院為持續提升專利的長遠價值，以市場需求為導向進行專利布局，從產業實際痛點與未來應用場景出發，打造具產業連結性的優質專利，協助產業轉型升級並提升國際競爭地位、布局新興產業。同時，工研院透過科技賦能智慧財產管理與推廣運用，深化專利管理系統與專利地圖系統，系統性融合專利布局、分析與推廣流程，使研發成果能被持續檢視、精準對接產業需求，進而發揮長期且可持續的產業效益。