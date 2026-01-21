我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪啟庭醫師表示，造成乾眼症的因素很多，民眾若感覺眼睛乾澀不舒服，應儘早就醫檢查。（圖／洪啟庭醫師提供）

冬季因氣溫寒冷，不少人會使用暖氣機整夜造成室內濕度太低或躲在棉被內滑手機且長時間不休息或大啖燒酒雞、薑母鴨等補品暖身這些都可能因室內濕度太低或用眼過度都可能產生乾眼症。大仁科技大學藥學系副教授洪啟庭博士醫師提醒，冬天是乾眼症的好發期，若導致角膜受損、發炎又未積極治療，恐引發角膜糜爛、潰瘍的像碗粥，若未及時治療，恐影響視力，導致視力損傷。在冬天比較常發生的眼科疾病包含眼中風(本身有高血壓與抽菸比較有關)、急性青光眼、結膜下出血、結膜下出血(眼白突然出現紅色血塊)、葡萄膜炎、過敏性結膜炎、急性結膜炎(病毒或細菌傳染)等，其中變化最莫測、病程最廣泛、致病原因多的當屬乾眼症。根據洪啟庭門診統計，冬季這幾波寒流，一共收治24個乾眼症病例，其中有學生、上班族、護理師、比丘尼，共通點都是見風流淚，接觸到冷空氣就淚流不止，其中有病患角膜嚴重糜爛潰瘍，看起來像被攪爛的粥，視線逐漸變模糊，所幸及時就醫治療。洪啟庭表示，人類的淚液層共有三層，裡面包含黏液層、水樣層、脂肪層等三層。水樣層來自淚腺分泌，而最外面的脂肪層來自於眼瞼板的脂肪分泌而來，這一層很重要，如果脂肪不足，下面水樣層容易流失，乾眼症因而產生。洪啟庭表示，你可能無法想像冬季天氣冷圍爐淚水蒸發光得到乾眼症，騎摩托車沒有防護也會得乾眼症，長時間追劇同時減少眨眼機轉也會得到乾眼症，天氣冷 戴隱形眼鏡睡覺三天結果嚴重乾眼症與角膜破皮，還有很多藥物可能造成乾眼症(例如治療高血壓的藥、治療糖尿病的藥、治療趕廟的藥如抗組織胺、治療憂鬱症 安眠藥與某些精神科的藥)。洪啟庭也說，有進行過屈光手術治療近視者，終其一生都容易有乾眼症，因此要隨身攜帶人工淚液，冬天忘記點會更嚴重。另外冬天進補燒酒雞與麻油雞應該適量，因為過多會得眼瞼板的脂肪反而不容易排出更容易有乾眼症。洪啟庭提醒愛美的女性冬天化妝，格外小心可能阻擋眼瞼板，進而產生乾眼症，還有洗腎病人因新陳代謝不佳角膜的人工淚液容易蒸發，因此平時就建議定期，由家屬或醫護人員幫洗腎病人點人工淚液。洪啟庭也以一位100公斤男性平日喜歡吃炸薯條 炸雞腿 香腸 臘肉 珍珠奶茶等因脂肪代謝出現問題進而產生乾眼症，還有暴露於LED燈下容易產生乾眼症不可不慎重。洪啟庭以眼科醫師專業的角度指出，輕中度患者可透過人工淚液補充淚水，建議選擇不含防腐劑製劑，若合併發炎，需使用抗發炎或免疫調節藥物，近年也有自體血清眼藥水等治療方式，用於修復角膜破皮，嚴重者可透過淚管阻塞術，減少淚液流失。洪啟庭表示，冬季氣溫驟降，除了注意保暖，也應重視眼睛保健，避免用眼過度、適當維持室內濕度、適時補充人工淚液，出現持續乾澀、疼痛或視力模糊時，應及早就醫，以免延誤治療時機。