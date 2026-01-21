我是廣告 請繼續往下閱讀

天豐新能源今（21）日宣布，其負責興建與營運的640MW雲林離岸風場，正式獲得第三方國際驗證機構DNV所頒授最完整等級（DNV-SE-0190）、涵蓋五大項階段的國際專案認證。此項成果為台灣離岸風場首例，體現天豐新能源及雲林離岸風場專案團隊在技術、品質與管理的卓越能力，致力於實踐提供最高標準綠能的承諾。雲林離岸風場達成的最完整等級專案認證，涵蓋五大項關鍵階段，分別包括設計基礎、設計、製造、運輸及安裝、以及運轉測試等。自2018年第一季起至2025年第四季，歷經約８年時間，DNV在每個階段進行文件審查，並在製造期開始後即刻進行現場查驗，逐階段嚴格評估風場設計、製造品質、施工安全與風機預期效能，確保各項流程符合國際法規與標準要求，並有效降低風險、提升技術與施工品質。這項開創性里程碑，標誌出台灣離岸風電首次達成最完整、也最嚴格標準的國際驗證層級。天豐新能源歐洲與台灣認證團隊，攜手所有投資夥伴及與供應鏈合作夥伴密切協作，並邀請國際專業認證機構DNV作為獨立客觀第三方，完整評估與驗證專案執行情況，最終達成此項重要成就。天豐新能源執行長Patick Lammers表示：「從投入雲林離岸風場專案的規劃伊始，我們即承諾以最完整等級的DNV-SE-0190國際專案認證作為執行標準。如今我們如期達成，不僅為台灣再生能源產業創下新頁，也為未來離岸風電產業樹立更高的品質與執行標竿，展現我們對永續能源的堅定承諾。」雲林離岸風場於2025年正式商轉進入運維（O&M）階段，為天豐新能源在亞太地區第一個正式營運的專案，未來也將持續拓展全球離岸風電布局，其中976.5MW德國Gennakar專案為下一個旗艦里程碑，預計2028年完工，將成為德國波羅的海最大離岸風場，天豐新能源將矢志持續締造更安全、永續的能源供應。