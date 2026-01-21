我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米可白全新短髮造型曝光。（圖／IG@mimi00419）

39歲藝人米可白（本名趙亦瑄）日前在社群平台分享最新髮型，透露自己把留了3年的長瀏海一刀剪去，偏成熟的長髮造型也修成俐落的及肩短髮，瞬間變身清新甜美大學生，被粉絲形容像是「回到20多歲」。米可白坦言，對本次新造型其實「還在適應中」，她透露過去一年多因戲劇需求，長時間飾演「50歲的媽媽角色」，無論妝容或髮型都偏向成熟穩重，久而久之也習慣了那樣的模樣，如今突然換上俏麗瀏海，看著鏡子裡的自己反倒很陌生，忍不住笑說：「好像變成小妹妹了。」米可白也曝光自己當天穿搭照，黑色一字領上衣搭配高腰百褶裙，鎖骨線條若隱若現，成熟氣質中多了幾分少女感，讓不少網友驚呼「超減齡」、「完全不像快40歲」、「說28歲我都信！」談到年齡，米可白直言再兩個月就要迎接40歲，但心態早已不同，她透露現在自己不想再被數字限制，開心地說：「不管幾歲，我就是想穿百褶裙」，放下了女性的年齡枷鎖，坦然面對年紀的增長。即便過去米可白自嘲肢體不太協調，不過她依然在社群上傳了自己跳舞的影片，短髮的她鏡頭前笑得燦爛，展現滿滿正能量，她用行動證明，無論身處哪個年紀，都能選擇讓自己開心的模樣，本次造型大轉變，不只剪去瀏海，也像是剪掉對年齡的框架，讓粉絲看見更加自在、自信的米可白。