今（22）天要搭火車、捷運通勤的民眾請注意！如果你在台北車站看到大批全副武裝的警察，甚至聽到有人群尖叫、奔跑的聲音，請千萬保持冷靜。這不是恐怖攻擊，而是台鐵為了測試應變能力，於今日 「上午10點至12點」及「下午2點」兩個時段 舉行的「無腳本」實兵演習。
實地、實景、無腳本！模擬最真實「無差別攻擊」
為了確保每日人流巨大的台北車站特定區安全，台鐵選在 今天（22） 聯合警方、消防及微風廣場等單位，舉辦大規模的「無差別攻擊危安實兵演習」。
台鐵強調，本次演練與過去最大的不同在於「無腳本」。演習將直接模擬真實的突發攻擊事件，也就是說，現場可能會出現逼真的對峙、尖叫與逃難場面，藉此驗證各單位的緊急應處與協調機制。
⚠️ 懶人包：演習時間與影響範圍
為了避免行程受阻，建議旅客今天避開相關區域，或配合現場人員引導。
• 影響範圍： 台北車站特定區內的軌道月台、地下街及連通道。
• 關鍵演習時段（就是今天）：
1. 無預警組合訓練： 上午 10:00 至 12:00
2. 正式實兵演習： 下午 14:00 開始（重點時段）
旅客經過怎麼辦？2點提醒
• 聽到尖叫別慌張： 若在上述時段經過北車，看見特警大動作封鎖或聽到演練聲響，請確認是演習狀況後保持鎮定。
• 配合引導繞道： 演習期間將會有相關人員進行管制，請行經民眾配合指示避難疏散或改道，切勿在現場圍觀影響演練進行。
台鐵強調，演習目的是為了讓未來的乘車環境更安全，雖然可能造成短暫不便，仍請旅客多多包涵與配合。總之，今天經過北車看到大場面，淡定通過就好！
