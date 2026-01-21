我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣運彩總經理林博泰。(圖/記者廖聿偉攝)

在全台2,700家經銷商通力合作、並搭配棒球、籃球、足球與網球「四大熱門運動」加持下，運動部次長黃啟煌於1月21日出席「2025績優經銷商表揚大會」，親自頒獎表揚表現優異的經銷商。他特別指出，今年雖無國際大型賽事，但仍能交出兩位數成長的成績單，顯見運彩市場基礎穩固，也為國家挹注近77億元的運動發展基金，進一步推動我國體育產業升級。今年銷售成長的三大關鍵因素，首先是網球項目的強勢崛起。繼棒球、籃球、足球長期穩居三大主力後，網球於2025年首度突破百億元大關，全年繳出104億元成績，成為助攻總體銷售破700億的重要推手。其次，場中投注場次大幅提升近三成，全年提供超過5,000場次的即時投注，涵蓋早上美國職籃與職棒、午後與夜間的亞洲棒籃、網球與羽球賽事，讓消費者能夠全天候參與投注，滿足不同時段與運動喜好的族群。第三，投注通路的便捷性亦是推升動能之一，實體店面與線上服務並進，尤其線上投注佔比已逐步提升至43%，顯示消費習慣逐漸轉向數位化，也讓運彩參與更加便利。表揚大會中共頒發四大類獎項，包括全國年度實體業績前50名、線上通路業績前30名，以及針對潛力新星設立的進步獎與新秀獎。台灣運彩指出，2024年有許多新手經銷商加入，經歷兩年淬鍊，已有不少站穩腳步並交出佳績。這些獎項不僅肯定優秀表現，也鼓勵更多店家持續創新與進步。展望2026年，運彩即將迎來「3、6、9」國際運動大年，包括3月的世界棒球經典賽、6月的世界盃足球賽以及9月的名古屋亞運，將再次帶動投注熱潮。台灣運彩對銷售表現充滿信心，期待在各方助力下再創新高，為我國運動發展注入更多資源與動能。