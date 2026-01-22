洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）雖然在進攻端展現了歷史級的統治力，但他在防守端的消極態度正成為媒體關注的焦點。知名Yahoo Sports記者哈伯斯特（Tom Haberstroh）日前在節目中直言，唐西奇的防守問題與湖人隊整體的體系缺陷是雙重打擊，更引用關鍵數據指出，唐西奇的防守積極度已到了聯盟墊底的程度。
數據揭露全聯盟第2懶的防守者
哈伯斯特指出，根據NBA場館內的3D相機球員追蹤系統（Player Tracking System）數據顯示，唐西奇是全NBA防守端移動量「第2少」的球員。在防守時，他每分鐘所涵蓋的移動範圍，僅僅優於被戲稱為「監視器防守」始祖的詹姆斯哈登（James Harden）。
「雖然他不需要成為那種頂尖的攻守兼備球員，但在職業生涯的現階段，唐西奇需要在防守端表現得更積極，」哈伯斯特說道。
聯盟最不愛動的防守者中 唐西奇最年輕
在防守移動量最少的名單中，大多數球員如哈登、詹姆斯（LeBron James）以杜蘭特（Kevin Durant）都已年過30歲，且通常被安排在底角防守三分射手以節省體力。然而，尚未滿30歲的唐西奇卻已展現出這種「高齡」的防守模式。哈伯斯特分析，這很大程度上是因為球隊要求他在進攻端承擔過重的責任，導致他在防守端選擇性地「斷電」。
湖人體系與3D球員的失職
哈伯斯特進一步點出，這不僅是唐西奇個人的問題，湖人隊整體的防守建構也出現危機。球隊引進馬庫斯史馬特（Marcus Smart）、范德（Vando）以及傑克拉拉維亞（Jake LaRavia）等球員，原本是希望透過這些「3D」球員來掩護唐西奇的防守弱點。
然而，這些原本被寄予厚望的綠葉球員，目前卻陷入了「三分投不進、防守表現不佳」的窘境。哈伯斯特狠酸：「他們現在根本稱不上是3D球員。」在核心巨星不跑動、側翼防守者又失靈的情況下，湖人隊的防守體系正面臨全面崩盤的風險。
