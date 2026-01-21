我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳竹昇（右）曾演出《俗女養成記》裡的爸爸，廣受觀眾喜愛。（圖／三立提供）

「以前遇到事情只有情緒，後來才知道，要一邊害怕、一邊往前走。」金鐘影帝陳竹昇罕見吐露心聲，回憶起21歲那年在紙風車劇團當幕後人員的迷惘歲月，他表示，若沒有劇場裡的良師益友，就沒有他。最近紙風車368兒童藝術工程下鄉演出在邁入20週年之際，發起「椅子會」公益活動，陳竹昇、歌仔戲國寶唐美雲、名嘴鄭弘儀、演員黃迪揚都加入響應，眾星認捐書也變身「簽書工讀生」，希望讓更多孩子有看戲的機會，能被藝術接住。陳竹昇曾演出電影《大佛普拉斯》、台劇《俗女養成記》，廣受觀眾喜愛，他在簽書活動上簽到手抖，他打趣地說紙風車創辦人李永豐（李美國）絕對是他的「七世孽緣」，但話鋒一轉，眼裡盡是感激。他表示，21歲時在劇團埋頭苦幹，心裡卻覺得「人生好像不只這樣」卻找不到方向。當時劇團的前輩丟給他一本心理學家吳靜吉博士寫的《青年的四個大夢》，告訴他：「你去看這本書。」「很多時候真的很怕，但身後總有人吼我：『怕什麼？死不了啦！大不了回紙風車！』」陳竹昇表示，因為隨時都有「被接住的力量」，成為他後來拿下金鐘、金馬獎的重要底氣。這次的公益行動，其實源自於《新聞挖挖哇》後台的一句玩笑話。李永豐隨口揪團，主持人鄭弘儀二話不說，午餐便當都來不及吃，就在錄影空檔狂簽認購的100本《青年的四個大夢》；歌仔戲天后唐美雲也百忙之中撥空到劇團，邊簽邊笑說：「好像小時候被老師罰寫名字，但這次是為了咱的囝仔。」2026年紙風車首場演出於台中彩排時，白沙屯媽祖鑾轎竟無預警蒞臨，轎班人員傳達：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」劇組趕緊在台前擺上四張紅色塑膠椅，鑾轎就這樣如同觀眾般看完歌舞才起駕，臨行前更輕觸舞台給予鼓勵。這神奇的一幕，讓紙風車決定發起「椅子會」，號召大眾支持紙風車下鄉演戲。紙風車執行長張敏宜表示：「椅子不只是座位，而是為孩子保留一個可以坐下來、看見世界的機會。」