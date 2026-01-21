NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月22日繼續進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是奧克拉荷馬雷霆交手密爾瓦基公鹿的比賽。雷霆憑藉明星後衛「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）極致的禁區破壞力，目標在密爾瓦基延續連勝氣勢；而處於戰績逆境的公鹿隊則在「字母哥」阿戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的領軍下，試圖守住主場勝利並終止3連敗頹勢。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️奧克拉荷馬雷霆（36勝8敗，西區第1）vs. 密爾瓦基公鹿（18勝24負，西區第11）
比賽地點：公鹿主場
開賽時間：1月22日上午10：30
✳️對戰前瞻
主場守護戰！公鹿進攻效率成關鍵優勢
密爾瓦基公鹿目前在主場取得9勝10敗，表現略顯起伏，且在分差超過10分的比賽中，僅取得10勝12敗的戰績，顯示球隊在掌握大幅領先或處理落後局勢時仍有進步空間。不過，公鹿本季展現了強大的投射效率，全隊投籃命中率高達48.3%，這比雷霆本季防守對手的平均命中率（43.0%）高出5.3個百分點，有望成為進攻突破點。
防守端方面，公鹿場均失14記三分球，如何封鎖雷霆的外線火力將是關鍵。近10場比賽公鹿取得5勝5敗，場均攻下111.4分，整體命中率47.8% 仍維持水準，只要能改善場均失114.3分的防線漏洞，仍有機會在主場重回勝軌。
客場之王！雷霆禁區破壞力與防守鎖死對手
奧克拉荷馬雷霆本季展現極強的客場作戰能力，目前在客場寫下驚人的16勝5敗，堪稱「客場之王」。雷霆的進攻核心在於禁區的強大破壞力，場均禁區得分52.6分高居全聯盟第八，其中明星後衛「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人場均貢獻12.6分最為致命。
此外，雷霆本季場均能射入13.4記三分球，外線火力不容小覷。近10場比賽雷霆狀態火燙，豪取7勝3敗，場均得分達118.9分，防守端更是表現出色，將對手得分壓制在109.4分，並繳出場均9.1次抄截與7.3次阻攻。憑藉 48.4% 的高命中率與窒息式防守，雷霆將帶著絕佳氣勢挑戰密爾瓦基。
✳️焦點球星
公鹿：字母哥開啟統治模式 羅林斯成外線伏兵
密爾瓦基公鹿近期展現強大的進攻火力，核心球星「字母哥」阿戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）依舊維持聯盟頂尖水準，在過去10場比賽中，場均轟下27.7分，展現對禁區的絕對統治力。
值得關注的是，後衛羅林斯（Ryan Rollins）近期表現相當吸睛，目前投籃命中率高達46.3%，場均貢獻16.2分，已成為球隊不可或缺的外線支柱。公鹿在字母哥的領軍下，配合羅林斯的高效率發揮，將持續衝擊東區前段班。
雷霆：SGA領銜進攻戰陣 霍姆葛倫駐守禁區
奧克拉荷馬雷霆本季成績亮眼，頭號核心「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）發揮極其穩定，近10場比賽繳出場均27.4分的優異成績，是球隊關鍵時刻的火力保證。
而在禁區還有超級新人霍姆葛倫（Chet Holmgren）展現全方位的影響力，場均貢獻18分、8.5籃板，外帶2次阻攻，成為雷霆防守端的最後防線。雷霆在這一內一外的年輕核心帶領下，正以強悍的攻守轉換席捲聯盟。
✳️傷兵名單
公鹿：Taurean Prince 缺陣（頸部）
雷霆：Nikola Topic 缺陣（腹股溝）、Jalen Williams 缺陣（大腿）、Alex Caruso 每日觀察（腹股溝）、Jaylin Williams 每日觀察（背部）、Thomas Sorber 賽季報銷（膝蓋）、Isaiah Hartenstein 每日觀察（小腿）
✳️1月22日賽程一覽
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
