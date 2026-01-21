我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣運彩2025年銷售金額突破710億元大關，創下歷年新高，年增幅達10.4%。在今（21）日盛大舉辦的「2025績優經銷商表揚大會」中，來自新北市蘆洲的「好采球運動彩券行」經營者吳小姐成為鎂光燈焦點。她在50歲時勇敢跨足運彩產業，靠著自學與親切互動，打造屬於自己的經營風格，帶動業績大幅成長，成為本屆獲獎經銷商中最具勵志故事的一位，也獲得年度最佳進步獎。吳小姐坦言，自己半路出家、沒有運動產業背景，從原本只是幫顧客下注的「接單員」，進化為能討論盤口與推薦串關玩法的「諮詢顧問」，展現專業實力。此外，吳小姐精準觀察市場趨勢，在蘆洲地區，許多年輕熟客都親暱地稱她為「阿姨」。她笑說：「很多新手進門都問：阿姨，我今天要下什麼？」但她不僅直接給答案，更進一步教導他們如何搭配串關、如何查閱官網數據與玩法介紹，讓消費者從中學習，也提升投注技巧。這樣的「教學相長」模式，不僅成功養成一群忠實顧客，還吸引顧客的朋友與家人一同參與，為門市經營注入活力。展望2026年，面對即將到來的世界棒球經典賽、世界盃足球賽與名古屋亞運等大型賽事，