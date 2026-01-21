台灣運彩2025年銷售金額突破710億元大關，創下歷年新高，年增幅達10.4%。在今（21）日盛大舉辦的「2025績優經銷商表揚大會」中，來自新北市蘆洲的「好采球運動彩券行」經營者吳小姐成為鎂光燈焦點。她在50歲時勇敢跨足運彩產業，靠著自學與親切互動，打造屬於自己的經營風格，帶動業績大幅成長，成為本屆獲獎經銷商中最具勵志故事的一位，也獲得年度最佳進步獎。
吳小姐坦言，自己半路出家、沒有運動產業背景，卻明白唯有深入了解賽事與投注邏輯，才能贏得顧客信任。從冰球、足球到NBA、MLB，每一場球她幾乎都會關注與研究，甚至能對應出多位明星球員的近期狀態與分析。從原本只是幫顧客下注的「接單員」，進化為能討論盤口與推薦串關玩法的「諮詢顧問」，展現專業實力。
此外，吳小姐精準觀察市場趨勢，特別重視2025年台灣運彩大力推動的「場中投注」項目。她在店內打造舒適寬敞的專屬運彩觀賽區域，提供彩迷一個思考投注與觀察賽勢的空間，也因此讓顧客更願意長時間停留與回訪。
親民互動經營有成 串關教學吸引年輕族群
在蘆洲地區，許多年輕熟客都親暱地稱她為「阿姨」。她笑說：「很多新手進門都問：阿姨，我今天要下什麼？」但她不僅直接給答案，更進一步教導他們如何搭配串關、如何查閱官網數據與玩法介紹，讓消費者從中學習，也提升投注技巧。這樣的「教學相長」模式，不僅成功養成一群忠實顧客，還吸引顧客的朋友與家人一同參與，為門市經營注入活力。
展望2026年，面對即將到來的世界棒球經典賽、世界盃足球賽與名古屋亞運等大型賽事，吳小姐期許自己持續深耕專業知識，並以穩健服務陪伴彩迷享受運動投注的樂趣。她說：「買運彩，不只是下注，也是認真看球、了解賽事的一種生活方式。」
