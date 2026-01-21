我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「遠雄樂元」接待中心，取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高「翡翠級」，成為目前已取得該項認證的接待中心案例代表。（圖／業者提供），

▲「遠雄樂元」接待中心，近以減碳44%、循環度57%成果，成為目前已取得該項認證的接待中心案例中，表現最為亮眼的代表，（圖／記者金武鳳攝，2026.1.21)

▲「遠雄樂元」規劃為地上 29 樓、地下 6 層的雙棟住宅大樓，產品規劃 21–39 坪、2–3 房，全數配置雙衛浴，(圖／記者金武鳳攝，2026.1.21)

遠雄房地產以具體行動展現永續共享的實踐成果！位於台中北屯機捷特區「遠雄樂元」接待中心，近以減碳44%、循環度57%成果，取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高「翡翠級」，成為目前已取得該項認證的接待中心案例中，表現最為亮眼的代表，為接待中心這類高變數、短生命週期的建築型態，建立全新的低碳示範標準。本次成果在21日頒證儀式暨論壇中對外發表，由遠雄房地產總經理張麗蓉與財團法人台灣營建研究院副院長徐力平主持。論壇以「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看業永續未來」為題，邀集學界、制度端與實務團隊，從理念源起、產品轉譯、現場執行到第三方驗證，探討低碳循環如何在房地產實務中被落實與檢視。遠雄建設指出，永續並非短期策略，而是自 2018 年啟動 FGN（FarGlory Next）以來，持續累積的長期承諾。從 2021 年推動工地再生計畫，到 2024 年正式宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，遠雄逐步將減廢、低碳與循環思維，轉化為可被執行的場域實踐行動，而「遠雄樂元」接待中心，正是這條路徑延伸至銷售場域的重要里程碑。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，作為集團內目前唯一的代銷體系，其角色不只是銷售產品，更是承接業主永續理念、將其轉譯並落地的執行端。接待中心往往是代銷過程中最耗資源、生命週期最短、也最容易被忽略的場域，因此，團隊選擇從這個最具挑戰性的空間著手，提出「低碳循環接待中心」的具體行動方案，讓永續不只被說明，而是被完成。在設計與產品層面，「遠雄樂元」接待中心也被視為建案核心價值的前導示範。設計團隊承接 FGN「永續 × 共享」精神，結合「遠雄樂元」核心價值，設定三項明確任務：承接永續共享、發揮客層教育意義及生活場景實際展演，透過空間退縮、共融場域設計，讓接待中心成為未來社區生活型態的縮影。在執行層面，團隊導入 BIM 系統進行整合設計與碳排模擬，並以全生命週期思維，從設計、施工、營運到後續拆除，全面盤點材料選用與施工方式，在現實條件下反覆取捨，確保低碳與循環能真正被落實。第三方評估單位台灣營建研究院指出，「翡翠級」為工程碳足跡減碳評估制度藍鑽階級中的最高等級，能以接待中心此類高變數場域取得此一成果，更具高實務代表性。在實際產品規劃上，「遠雄樂元」亦延續同樣的生活與永續思維。基地位於台中市北屯核心，基地面積達 2,147 坪鄰近捷運北屯總站，坐擁北屯機捷首排 × 好市多首排的雙核心優勢，並銜接 74 快速道路等重要交通節點，兼具城市連結與生活便利。「遠雄樂元」規劃為地上 29 樓、地下 6 層的雙棟住宅大樓，產品規劃 21–39 坪、2–3 房，全數配置雙衛浴，兼顧空間機能與長期居住舒適度，預計2029年第三季完工。遠雄房地產表示，從低碳循環接待中心到實際住宅產品，遠雄希望讓市場清楚看見：這不只是一個未來藍圖，而是一個「現在就很好，未來更值得期待」的生活提案。