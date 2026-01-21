我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委黃國昌19日出席國防部軍購案的閉門會議，卻被發現將「國防機密文件」帶離會場，黃國昌事後解釋是「不小心」，並強調攜出文件僅「不到30秒」；不過民進黨立法院黨團今（21）日調閱當天監視器，發現黃不僅離場時間長達1分15秒，其中更有42秒處於監視器無法拍攝的死角，引爆外界質疑。對此，資深媒體人鍾年晃今（21）日分析，假設黃國昌偕同兩個助理，三人一組作業，42秒時間要快速翻拍資料並不困難。鍾年晃今日在政論節目《前進新台灣》中表示，紅樓是立法院很老的一棟建築物，正因為樓梯沒有設置監視器，這3個人在42秒中做了什麼事，外界完全不知道，不過從時間序來推算，3人沒有下樓梯，應該是停留在樓梯間，「我們現在只知道，助理手上有手機 」。至於42秒能做些什麼？鍾年晃與立院榮譽顧問陳柏惟在棚內進行實驗發現，每5秒鐘就能拍下4張文件 ，假設3個人一組的話，要翻拍資料就更快了。除了手機可以快速翻拍，鍾年晃也提出，有另一個可能性，過程更簡單，就是利用有內建拍照錄影功能的科技眼鏡，只要錄影下來回去再截圖慢慢看，不用擔快速心拍照失焦等問題。