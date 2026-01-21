我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府青年局局長林楷軒、副局長與日月光環保永續基金會代表共同合作推動「2026永續高雄：青年創業挑戰賽」，攜手扶植在地青創夥伴！（圖／高市府青年局提供）

▲林楷軒表示，透過產、學合作的專家實戰指導，讓新創提案能真正與高雄的城市治理緊扣的淨零永續及數位科技方向結合。（圖／高市府青年局提供）

高雄市政府青年局今（21）日攜手日月光投控、財團法人日月光環保永續基金會，於亞灣新創園共同舉辦2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」首場說明會，宣告競賽正式啟動。除了祭出全台地方政府最高的223萬總獎金，青年局局長林楷軒更揭曉這屆首度導入的「分組機制」，強調這不只是一場競賽，更是競賽隊伍對接產業巨頭的最佳媒合平台。今天的說明會現場湧入眾多對「淨零永續」與「數位科技」兩大趨勢感興趣的參賽者，氣氛熱絡。林楷軒表示，因應去年報名踴躍、參賽隊伍背景多元，今年首度區分「新創企業組」與「新創團隊組」，以更精準的賽制設計與輔導資源，回應不同發展階段的新創需求。舉辦說明會的目的是要讓大家看見後續的「陪伴式輔導」，透過產、學合作的專家實戰指導，讓新創提案能真正與高雄的城市治理緊扣的淨零永續及數位科技方向結合。日月光集團行政長室副處長才國宗指出，日月光長期投入新創培育與企業永續，今年再度與高雄市政府青年局攜手合作，結合全球淨零永續及數位科技應用的議題趨勢，期待激發兼具創新思維與落地執行力的新創提案。這屆競賽特別匯聚產學研各界專家組成專業輔導團，將從商業策略、財務規劃到永續治理等關鍵層面，提供參賽隊伍具體建議，陪伴青創團隊逐步建構可行的創業藍圖與策略布局。今天說明會的一大亮點，是邀請上屆獲獎新創企業「意恩醫研」現身說法。企業代表大方分享如何從眾多競爭者中脫穎而出的祕訣，並特別提到：「比起獎金，競賽過程中獲得的客製化培訓與產業界導師的意見，才是幫助團隊修正商業模式、少走彎路的珍貴資產。」這番實戰經驗分享令在場參賽隊伍受益匪淺。青年局提醒，若錯過今日首場說明會，第二場實體說明會將於2月6日在「台北方舟ARK」舉辦，歡迎北部有志青年把握機會與主辦單位直接面對面諮詢。本屆競賽以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為主軸，廣邀全台青年聚焦「淨零永續」與「數位科技應用」提出與高雄具備關聯性的創意提案，總獎金高達223萬元，其中「新創企業組」冠軍可獲得100萬元獎金。報名作業自即日起至115年4月8日23時59止。競賽詳情請至官方網站或加入官方LINE查詢。