2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《ETtoday民調雲》最新民調顯示，國民黨立委柯志恩支持度達44.0%，領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距來到6.3個百分點。對此，前立委郭正亮透露，柯志恩這一型的政治人物容易拿到中間選票，自己3個姊姊都是綠的，但她們表示，如果是柯志恩對上綠委邱議瑩，「會考慮柯」。根據《ETtoday新聞雲》19日公布的最新民調顯示，若明天投票，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0%，賴瑞隆37.7%，雙方差距6.3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯，在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。對此，郭正亮今（21）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這次共有4名民進黨立委參加高雄市長初選，賴瑞隆贏的不多，資歷又比其他人淺，所以桶箍的工作不好做。郭正亮指出，如果監察院長陳菊能在高雄到處走動，賴瑞隆就沒什麼問題，但陳現在身體不好，總統兼民進黨主席賴清德又對高雄不熟，所以充滿了變數。郭正亮透露，自己3個姊姊的立場都是綠的，但她們表示，如果柯智恩是對上邱議瑩，會考慮柯，「你不要以為柯志恩一定沒機會」，自己曾看過有網友建議柯志恩，別凡事都罵高雄市長陳其邁，如果做得不錯稱讚一下，說不定能搶到中間選民；郭正亮認為，柯志恩這一型的政治人物容易拿到中間選票，如果肯定陳其邁的部分措施，會拿到部分中間票，選情就會很難講。