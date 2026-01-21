我是廣告 請繼續往下閱讀

新聞台前主播薛楷莉被控在2022年間涉嫌詐騙邱姓前男友420萬元，台北地方法院今（21日）原訂辯論終結，薛楷莉卻臨時帶母親出庭，提出一紙借據，主張帳戶內500萬元為母親借款，並非來自邱男，檢方質疑借據真實性，因此在庭上爆發激烈交鋒。薛楷莉主張，母親早年在美國經商，返台養老後變賣房產、車輛，將多年積蓄以現金方式借給她，因母親開刀擔心意外發生，才出借500萬元，她並將大部分款項存入幼女帳戶。對於檢方質疑，她當庭反嗆：「你可以欺負單親媽媽是嗎？」檢方則指出，案發期間薛楷莉曾將兩筆現金共494萬餘元存入幼女帳戶，金額與邱男指控被詐騙數字高度吻合，且借據為去年補簽，恐有造假之虞，並提醒「假的東西不用拿出來，不然會多一條罪」。法官不滿借據臨時提出，要求薛楷莉補交母親年籍資料及所有帳戶紀錄供法院調取比對，再評估是否傳喚薛母作證，並諭知今年3月18日再度開庭，屆時將第二次傳喚邱男說明。邱男先前作證指稱，薛楷莉以可找電視台賴姓女主持人、甚至黑道協助處理投資糾紛為由，要求420萬元「運作費」，事後卻失聯；護鈔警員與密錄器畫面亦與薛的說法有所出入。薛楷莉則否認涉黑道詐騙，堅稱自己遭設局陷害。現年52歲的前主播薛楷莉，早年在2002年任職新聞台主播時曾捲入爭議，因被指控在日本短時間內大量刷富商信用卡購買名錶等物品，事件引發社會關注，被稱為「削凱子事件」並由此淡出主播台。在本案之外，她轉行到美國擔任護理師，與前夫所生的幼女一同生活。由於本案審理期間需回台出庭，她往返台美間需事先排假並搭機返台應訊。