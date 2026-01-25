我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張紫妍輕生暴露出南韓演藝圈的黑暗真相。（圖／摘自IMDb）

▲張紫妍生前被迫與高官政要、財閥等發生性關係。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

今（25）日為已故韓國女星張紫妍46歲冥誕，她演出韓版電視劇《流星花園》女配角打開知名度，未料，正當事業準備起飛那一年，張紫妍於住處自縊身亡，留下的遺書內容震撼世人，她血淚控訴被經紀公司逼迫向知名企業高層、媒體記者、電視台社長、國會議員、政府高官等人「性朝貢」，時間長達4年之久，身心俱疲又絕望的她最終選擇走上絕路。張紫妍在2009年3月7日於京畿道自宅輕生逝世，得年29歲，韓媒幾年後公布她7頁多的遺書，披露從2005年到2009年，張紫妍被所屬經紀公司前後要求和31名男性發生關係，以獲得公司要的資源及讓張紫妍有工作機會，「陪睡」次數超過100次，張紫妍被這些加害人當作玩物，遭強灌藥物、性虐待、強制性交、毆打、多P甚至結紮，恐怖細節令人髮指、人神共憤。涉嫌侵犯張紫妍的名單不乏有頭有臉的人物，有樂天集團前後任會長父子、燒酒品牌「真露」會長、《朝鮮日報》記者、法務部前部長、《TV朝鮮》社長、《朝鮮日報》社長弟弟和記者、《朝鮮體育報》副社長、國會議員等，且若張紫妍不服從就會被公司社長痛打，她曾經跟同門師妹說：「酒店小姐一天也才接待2、3個客人，我連酒店小姐都不如。」檢警在2011年著手調查張紫妍案，不過名單上被點名的多位權貴幾乎都沒有被傳喚，且警方雖然發現張紫妍戶頭有跟案情有關的不明金流，但匯款人皆否認和張紫妍有性交易，檢方也採信說法，草草結案。2年後一審判決出爐，關於性招待的部分全因證據不足被判無罪，最後只有經紀公司的社長因為對張紫妍有多次暴力、威脅行為，被判4個月有期徒刑，社長上訴後，法院2014年審理認定張紫妍確實有被迫陪酒、陪睡的事實，判處社長賠償2400萬韓圜（約51萬元台幣）的慰撫金給張紫妍的家人。2018年，張紫妍案因為MeToo運動而重啟調查，隔年，張紫妍案唯一證人、她生前的同門師妹尹智吳藉由出書、上廣播和電視台等方式試圖替師姐討回公道，期間D社也爆料，影后李美淑才是壓垮張紫妍的最後一根稻草，她為了不讓自己的感情醜聞曝光，以揭發張紫妍事件威脅經紀公司跟她解約，張紫妍發現被利用後便崩潰自盡。雖然張紫妍案的調查結果至今依然不了了之，但也影響各界更加重視演藝圈潛規則帶來的毀滅性後果。1月25日除了是張紫妍的冥誕，也是不少明星的生日，如台灣藝人阿Ken（林暐恆）、日本男星櫻井翔、韓星金秀賢、李俊昊、玄勝熙、鄭惠蓮等人。