美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在週六（24日）挑戰徒手攀爬台北101外牆，21日起至24日台北101周遭將實施交通管制，近幾日信義廣場、松智路、信義路週邊都已陸續圍起柵欄，《NOWNEWS》整理信義區交通管制、台北101觀景台開放入場時間、停車管制，也提醒民眾管制時間內的周邊YouBike 亦將暫停服務。商場營業時間11:00 - 20:00；觀景台營業時間10:00 - 21:00，正常開放民眾入場，無特殊異動。1、松智路（松廉－信義）東側人行道封閉，保留信義廣場通道供行人通行。2、松智路（松廉－信義）西側人行道封閉至101辦公樓信義路大門前，保留101辦公樓人行往市府路方向通行。3、信義路信義廣場旁人行道封閉，改由信義路及松仁路口穿越馬路後，往信義路南側方向通行。4、信義大門側保留人行通道，已進到辦公大樓。管制日期：1/14－1/24（雨備日1/25）開閉時間：07:00－17:00管制日期：1/21－1/24（雨備日1/25）暫停時間：09:00－13:00管制日期：1/14－1/24（雨備日1/25）信義廣場停車場兩側出入口，開閉時間 07:00－17:00「台北101停車場」松智路出口暫時禁止車輛駛出，改由市府路出口駛出。主要管制時間為 115年1月24日（六）07:00 - 11:00，受影響的公車路線及改道資訊整理如下◾28路 去程改由： 松高路 → 松智路 → 松仁路 → 信義路五段 → 市府路◾46路 去程改由： 信義路五段 → 松仁路 → 松高路 → 松智路 → 松壽路 → 松仁路 → 信義路五段 → 松德路◾66路 去程改由： 信義路五段 → 市府路 → 松壽路 → 松仁路 → 忠孝東路五段返程改由： 忠孝東路五段 → 松仁路 → 信義路五段◾藍5路線 去程改由： 莊敬路 → 信義路五段 → 松仁路 → 松壽路 → 松智路 → 松高路返程改由： 松高路 → 松智路 → 松壽路 → 松仁路 → 松勤街 → 莊敬路◾市民小巴7路線去程改由： 莊敬路325巷 → 松智路 → 信義路五段 → 松仁路 → 松壽路 → 松智路 → 松高路返程改由： 松高路 → 松智路 → 松壽路 → 松仁路 → 松勤街 → 莊敬路325巷◾基隆路幹線 返程改由： 松仁路 → 松壽路 → 基隆路一段◾台北觀光紅線 環線改由： 信義路四段 → 基隆路一段 → 松壽路 → 松仁路◾669路線動線： 松仁路 → 信義路五段 → 市府路 → 松壽路 → 松智路